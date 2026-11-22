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O Bayern de Munique pode ser obrigado a reconsiderar sua posição sobre a janela de transferências de janeiro após duas lesões que atingiram seu ataque. O presidente Herbert Hainer admitiu que, embora o clube não planejasse gastar, a perda repentina de jogadores importantes o obrigou a ficar atento às oportunidades de mercado.

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Crise na Allianz Arena

O planejamento tático de Vincent Kompany virou um verdadeiro pesadelo após uma sequência de problemas físicos reduzir drasticamente suas opções no ataque. A principal notícia é o desfalque do astro Harry Kane , que deve ficar de três a quatro meses em recuperação depois de sofrer um rompimento da sindesmose do tornozelo esquerdo durante o recente empate por 1 a 1 com o Colônia . Ele se junta a Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies na lista de lesionados, deixando o líder da Bundesliga com poucas opções de jogadores com histórico comprovado de gols.

Para aumentar a frustração, Olise também deve perder o próximo confronto da Champions League contra o Lille. Embora sua lesão no pé tenha sido inicialmente diagnosticada como apenas uma contusão, o prazo para sua recuperação é apertado. A escassez de opções no elenco principal é tamanha que Kompany talvez precise recorrer a adolescentes para comandar o ataque.

Mudança de planos no mercado

Antes deste fim de semana, a diretoria do clube de Munique teria decidido não fazer contratações no meio da temporada, mesmo com jogadores de destaque sem contrato, como Jadon Sancho ou Karim Benzema, teoricamente disponíveis. No entanto, a gravidade da situação atual levou a uma mudança de tom na diretoria. O presidente Herbert Hainer admitiu que o clube agora mantém uma possibilidade em aberto para reforços no inverno europeu, caso a lista de lesionados não diminua como esperado antes do ano-novo.

Ao falar com a imprensa, Hainer foi franco sobre o caráter inesperado dos problemas recentes. "O fato é que esta é uma situação que não esperávamos. Isso precisa ficar bem claro. Não acho que teremos de reagir novamente na pausa de inverno, mas dá para ver como as coisas mudam rapidamente. Tivemos mais duas lesões desde sexta-feira. Se for necessário, o Bayern de Munique sempre tem condições de reagir. Mas não é o que queremos", disse o presidente, segundo o BILD.

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Cuidado com os jogadores disponíveis

Embora Luis Diaz e Jamal Musiala estejam recuperando a forma física, o clube tem cautela para não apressar o retorno deles à equipe titular e correr o risco de novas ausências prolongadas. O diretor de futebol Max Eberl ressaltou a necessidade de cuidado com os jogadores que Kompany tem à disposição. "Com Jamal e com todos os rapazes que temos agora, precisamos ter cuidado", alertou o dirigente, observando que a equipe ainda precisa conseguir resultados apesar das poucas opções no elenco.

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O foco imediato está nos próximos sete jogos antes da pausa de Natal, período em que o Bayern terá de enfrentar uma sequência difícil com um ataque improvisado. Eberl foi firme ao cobrar uma atuação à altura, apesar das adversidades. "Ainda temos de apresentar um bom desempenho. Não precisamos fazer grandes discursos agora. Este é o elenco que temos neste momento. E, com ele, simplesmente precisamos tentar conseguir resultados nos próximos sete jogos", afirmou em sua avaliação após a partida.

Jovens talentos ganham espaço

Kompany foi obrigado a recorrer à base do clube e deu a Noah Codjo-Evora, de 19 anos, a oportunidade de estrear nos minutos finais da partida contra o Colônia. Outros jovens, como Bastian Assomo, de 16 anos, que vem se destacando pela seleção sub-17 da Alemanha, também são considerados para integrar a equipe. O técnico belga, porém, está determinado a manter a calma no vestiário, em vez de ceder à pressão da crescente crise de lesões.

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O treinador mantém o foco no esforço coletivo, e não na ideia de que um jogador possa salvar a equipe sozinho. "Não sou fã de pânico no futebol. Então, agora é fazer um plano juntos, com calma, e lutar sem parar. Mas lutar de verdade! Depois, conseguir os resultados. E ainda não podemos dizer quem terá um papel nisso", afirmou Kompany.