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Vincent Kompany volta ao banco de reservas quatro semanas após sofrer um colapso.

O técnico do Bayern de Munique comandará a equipe na sexta-feira (20h30/Sky), no jogo em casa contra o 1. FC Köln. A informação foi confirmada pelo presidente do conselho de administração do clube, Jan-Christian Dreesen, durante um evento do Abendzeitung.

"Sim. Vincent está de muito bom humor. Encontrei com ele hoje", relatou Dreesen. "A irritação das meninges está curada. Ele já passou por uma cirurgia em um dos ombros."

Kompany sofreu um colapso em 23 de outubro e voltou a comandar um treino pela primeira vez na segunda-feira. Durante o colapso, causado por uma irritação das meninges, Kompany também deslocou o ombro.

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O retorno do treinador de 40 anos já dava sinais de que aconteceria. Na quarta-feira, o Bayern confirmou que Kompany participaria da coletiva de imprensa habitual antes do jogo, marcada para quinta-feira.

Getty Images

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Os jogos que Vincent Kompany perdeu

Kompany já havia retornado à Säbener Straße no início da semana passada. O ombro esquerdo lesionado estava protegido por uma tipoia firme . Segundo o clube de Munique, ele seguiu ali um programa de reabilitação para o ombro lesionado.

Nos jogos disputados desde o colapso, Kompany foi substituído por seu auxiliar, Aaron Danks. "Depois da pausa para as seleções, ele estará de volta ao banco", havia anunciado no início de novembro Uli Hoeneß, figura influente do clube.

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Kompany perdeu os jogos do campeonato fora de casa contra o SC Freiburg e o Mainz 05, além do confronto de destaque com o Borussia Dortmund. Também não esteve presente na vitória sobre o 1. FC Magdeburg pela Copa nem no jogo contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.