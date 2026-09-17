Dirigente do Corinthians assegura permanência de Fernando Diniz: "O momento é de confiar"

O Corinthians não vive um bom momento na temporada, mas Fernando Diniz segue prestigiado internamente. Um dia após a eliminação para o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores, Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (17) e afirmou que a diretoria não cogita a saída do treinador. O Timão perdeu por 1 a 0 para a equipe argentina na noite de quarta-feira (16), na Neo Química Arena, e chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer, com um empate e cinco derrotas no período.

Paz destacou o trabalho realizado por Diniz desde a chegada ao Corinthians, em abril. O dirigente lembrou que o treinador assumiu a equipe em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro e ressaltou que a trajetória desde então foi marcada por altos e baixos.

"Para falar do Diniz, temos que falar sobre a história dele no clube. Chegou aqui quando estávamos na 16ª posição, fizemos uma Libertadores decente, mas caímos ontem. No Brasileiro, tivemos momentos bons e ruins, agora estamos na posição que está", começou.

Segundo Marcelo Paz, o presidente Osmar Stabile esteve no CT nesta quinta-feira e reforçou o apoio ao trabalho de Diniz diante do elenco. O dirigente também afirmou que a sequência negativa no Brasileirão não mudou a avaliação da diretoria sobre o treinador e que o objetivo agora é recuperar os resultados na competição nacional.

"O presidente veio aqui, conversou com todos e deu confiança ao trabalho. Não passa pela nossa cabeça qualquer mudança. Estou transferindo para vocês essa informação, não há dúvidas de que ele tem certeza no trabalho. Contra o Cruzeiro, fomos na perspectiva de vencer o jogo para brigar lá em cima. Não vencemos, tivemos derrotas seguidas e caímos na tabela. O momento é de confiar, dar as mãos e voltar a vencer no Brasileiro", continuou.

Paz também evitou fazer projeções sobre a posição em que o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro e reforçou que a prioridade, neste momento, é interromper a sequência negativa. O dirigente afirmou que o clube precisa voltar a vencer para buscar uma classificação a uma competição sul-americana na próxima temporada, tendo a Libertadores como principal objetivo.

"Voltar a ganhar, o que importa é vitória. Precisamos de resultado. Dizer agora se vamos terminar em oitavo ou sétimo é prematuro. Depois do Fluminense, temos mais jogos e o objetivo é terminar com tranquilidade. Temos que devolver o Corinthians para uma competição sul-americana no ano que vem, de preferência a Libertadores. Não estou dizendo que voltaremos à Libertadores, mas o ideal é isso", afirmou.

Em 31 partidas pelo Corinthians em 2026, Diniz soma 13 vitórias, oito empates e dez derrotas, com aproveitamento de aproximadamente 50,5% dos pontos disputados. O Timão, por sua vez, ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 32 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

Agora eliminado da Libertadores, o Corinthians terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente na reta final da temporada. Em busca de encerrar o jejum de vitórias, o Timão volta a campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, pela 28ª rodada, na Neo Química Arena.