Yan Diomandé, a contratação mais cara da história do Real Madrid, revelou os bastidores de sua transferência para o "Santiago Bernabéu" e os detalhes da ligação que teve com o técnico José Mourinho.

Em entrevista ao canal "Sporty TV", reproduzida pelo jornal "Marca", Diomandé expressou sua enorme felicidade por realizar o sonho de se juntar ao Real Madrid, afirmando que sua ambição não mudou e que ele ainda busca se tornar "o melhor jogador do mundo".

O jogador marfinense disse que preza por sua humildade, mas que, ao mesmo tempo, tem grande confiança em suas capacidades, considerando que sua transferência para o Real Madrid representa um passo enorme em sua carreira.

A ligação de Mourinho às cinco da manhã

Diomandé falou sobre o momento em que soube do interesse do Real Madrid em contratá-lo, afirmando que aquilo lhe pareceu um sonho difícil de acreditar.

O jogador de 19 anos disse: "Foi como um sonho, porque não existe clube maior do que o Real Madrid. Desde que soube da situação, não consegui dormir e não acreditava no que estava acontecendo. Falei com Jony e depois falei com o treinador".

E acrescentou: "Ele me surpreendeu porque falava francês. Mourinho acordou às cinco da manhã para falar comigo, e isso significa que sou importante para ele. Quando o Real Madrid te liga, você não pode dizer não, então eu disse: se eles me querem, estarei lá".

Diomandé revelou as primeiras palavras que Mourinho lhe dirigiu após sua chegada ao Real Madrid, dizendo: "Assim que cheguei, ele me disse: prometi que você faria parte do meu time, e aqui está você".

O jogador respondeu ao técnico português dizendo: "Estou feliz em trabalhar com você porque você é o melhor. Posso aprender muito com você, e acredito que você é o treinador certo para dar continuidade ao meu processo de desenvolvimento".

Em seguida, Diomandé fez uma declaração que reflete o tamanho de sua confiança em seu projeto com Mourinho, dizendo: "Estou disposto a morrer por ele".

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Grande coincidência

Diomandé relembrou um dos paradoxos mais marcantes de sua carreira, ao apontar que sua estreia como jogador profissional aconteceu diante do Real Madrid no estádio "Santiago Bernabéu", antes de posteriormente se tornar um jogador do time merengue.

Ele disse: "É a vontade de Deus. Eu acredito muito em Deus, e o que aconteceu foi uma grande coincidência. Só quero aproveitar cada dia".

E acrescentou, lembrando daquela partida: "Lembro que troquei de camisa com Mbappé, e hoje estamos no mesmo vestiário e rimos juntos. Nunca vou esquecer o Leganés, porque foi o único clube que me deu a oportunidade de mostrar minhas capacidades".

Diomandé considera que sua experiência no Leganés foi uma etapa fundamental em seu caminho rumo ao Real Madrid, antes de agora se encontrar dentro de um vestiário que reúne as estrelas que ele enfrentava em seus primórdios, com destaque para Kylian Mbappé.

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