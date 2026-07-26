Um relatório da imprensa afirmou, este domingo, que a chegada do costa-marfinense Yan Diomandé ao Real Madrid não será o último dos novos desenvolvimentos no balneário da equipa entre agora e o fim do período de transferências.

O jornal "AS" confirmou que se espera a saída de alguns jogadores e a chegada de outros, como fica claro pelas negociações em curso com o Leipzig para contratar Diomandé.

O extremo, que jogou pelo Leganés na temporada 2014-2025, está prestes a juntar-se ao Real Madrid, tornando-se o quinto jogador a integrar a equipa sob o comando de José Mourinho.

Ainda assim, esta não será a última mudança no balneário do Real Madrid antes do fim do período de transferências.

Além do rápido e habilidoso extremo costa-marfinense, o nome de Rodri circulou amplamente nos últimos dias, apesar de o Real Madrid continuar a negar qualquer interesse nele.

A este respeito, o jornal "AS" garante que, até agora, nada de novo aconteceu além do desejo do médio espanhol, em torno do qual muita polémica foi levantada, de regressar ao campeonato espanhol através do Real Madrid.

O que era considerado uma recusa categórica por parte da direção do Real Madrid há algumas semanas tornou-se agora "o mercado de transferências permanecerá aberto até setembro, e muitas coisas podem acontecer, mas nada aconteceu até agora".

As vozes dentro do clube favoráveis à possibilidade de negociação continuam a insistir no assunto, mas sem receber a resposta necessária para fazer avançar as coisas.

O Real Madrid precisa da saída de alguns jogadores para abrir espaço a outros, sobretudo no meio-campo, onde Bernardo Silva chegou sem qualquer saída.

E o único outro movimento no meio-campo, além da saída definitiva de Ceballos, que mal jogou na temporada passada, é a renovação do contrato de Tchouaméni.

Mourinho deixou clara a sua vontade de reforçar a velocidade da sua equipa e o seu estilo de jogo direto. Está totalmente satisfeito com o seu plantel atual, mas não descarta reforçá-lo e fazer mudanças radicais em busca da combinação ideal.

Assim, o plantel sofrerá mais mudanças do que as anunciadas anteriormente. Pouco a pouco, todos os jogadores regressam após o Mundial e vão conhecendo de perto os desejos do treinador e do clube.

Após concluída a transferência de Diomandé, resta ver qual a posição e as decisões que serão tomadas em relação a Vinícius.

Espera-se a chegada do jogador brasileiro durante os próximos dias, e os responsáveis de Valdebebas pretendem resolver rapidamente o seu futuro ou a sua saída do clube.

A prorrogação do seu contrato atual, que se aproxima do fim, vai contra a orientação do conselho de administração.

Jogadores como Asensio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim Díaz e Camavinga precisam de resolver o seu futuro. Os dois últimos deixaram claro o seu desejo de continuar a jogar pelo Real Madrid.

Quanto ao central, este deseja mudar de situação, mas o assunto será extremamente difícil.

Jorge Mendes procura um destino adequado para o defesa, enquanto Gonzalo e Mastantuono sabem que sairão - seja por transferência definitiva ou por empréstimo, respetivamente - durante os próximos dias.