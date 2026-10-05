O marfinense Yan Diomandé, estrela do Real Madrid, falou sobre a sua pouca participação com o clube espanhol, já que disputou 8 partidas desde o início da temporada, começando apenas duas delas como titular, além de ter rejeitado o rótulo de "superastro" que começou a ser associado ao seu nome.

O site Trivela publicou as declarações de Diomandé, concedidas ao canal NCI após a derrota da Costa do Marfim para Camarões por um gol a zero.

O jogador marfinense disse: "Não há nada que tenha mudado. Treino bastante, embora jogue pouco por lá, e os treinos são intensos. É bom que o treinador José Mourinho confie em mim e me dê bastante tempo de jogo".

Sobre a pressão que acompanha cada partida que disputa, Diomandé demonstrou a mesma tranquilidade, ao afirmar: "Gosto da pressão, porque ela me dá a oportunidade de superar a mim mesmo. E eu também jogo em um clube onde há grandes exigências".

Após a sua transferência do Leipzig por 125 milhões de euros, além de 15 milhões de euros em bônus, o jogador de 19 anos chegou à Espanha como o jogador africano mais caro da história.

A sua transferência para o Real Madrid e o seu papel cada vez maior com a seleção da Costa do Marfim mudaram a imagem com que Diomandé é visto.

Mas, quando o canal NCI lhe perguntou como lida com o seu status de "superastro", o ex-jogador do Leipzig não hesitou em rejeitar esse rótulo.

Ele enfatizou: "Isso é sempre algo bom. Esqueçam a história do superastro, pois eu sou a mesma pessoa que sempre fui. Talvez eu seja isso para vocês, mas, para mim, sou a mesma pessoa. De qualquer forma, é um prazer jogar pelo meu país, especialmente. Sinto-me melhor do que em qualquer outro lugar toda vez que visto a camisa da seleção do meu país".