Na mensagem, Diomande criticou as pessoas que fazem acusações e ofensas pela internet e avisou que suas palavras e atitudes “não ficarão sem consequências”.
“A internet te dá a possibilidade de dizer o que quiser, escondido atrás do celular, a pessoas que você não teria coragem de enfrentar cara a cara”, escreveu o ex-astro do Leipzig, da Alemanha.
E completou: “Mas nunca se esqueça de que as palavras têm consequências e de que o mundo virtual não te isenta da responsabilidade pelos seus atos. Em dezembro, muitos vão perceber que suas atitudes não ficarão impunes e que todos vão responder pelo que fizeram. As máscaras vão cair”.
O jogador marfinense não especificou exatamente a quem se referia, nem explicou a menção ao mês de dezembro.
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A mensagem do jovem jogador, de 20 anos, surgiu em meio a uma onda de acusações e boatos que vêm circulando recentemente nas redes sociais, colocando em dúvida sua idade real e alegando que ele é mais velho do que a idade registrada oficialmente.
Publicações e imagens se espalharam pela internet, com seus autores tentando provar que Diomande falsificou a data de nascimento e alegando que ele é mais velho do que a idade declarada, mas sem apresentar provas confiáveis que sustentem essas afirmações.
O jornal francês “Le Monde” abordou o caso em uma ampla reportagem, apontando que o jogador se tornou alvo de acusações sobre sua idade desde que despontou no cenário europeu, embora essas acusações não se baseiem em provas.
A rede RFI também tratou do assunto e destacou que as suspeitas sobre a idade de jogadores africanos são frequentes e que Diomande não é um caso excepcional nesse contexto.
Segundo os dados oficiais publicados no site do Real Madrid, Diomande nasceu em Abidjan, na Costa do Marfim, em 14 de novembro de 2006, e completou 20 anos neste mês de novembro, o que coincide com a data de nascimento registrada na Federação Internacional de Futebol (Fifa).
Diomande chegou ao Real Madrid vindo do Leipzig, da Alemanha, em agosto de 2026, em uma contratação recorde para o clube espanhol, depois de fazer uma temporada de destaque na Bundesliga, com 12 gols e 8 assistências em 33 jogos na competição, o que despertou o interesse de vários grandes clubes europeus.
Yan Diomande cresceu no bairro popular de Sicogi, em Abidjan, na Costa do Marfim, em meio a condições de vida difíceis.
Naquela época, o jogador do Real Madrid jogava futebol descalço nas ruas, usando bolas improvisadas.
Seu talento foi descoberto pelo treinador Désiré Bamba quando ele tinha nove anos, antes de entrar para a academia AFI Sud Comoé. Aos 15 anos, mudou-se sozinho para os Estados Unidos para continuar os estudos e evoluir no futebol, mesmo sem falar inglês na época, e rapidamente abriu caminho rumo ao topo do futebol mundial.