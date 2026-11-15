Compartilhar Siga GOAL no Google

Boli Rincón, ex-estrela do Real Madrid, apontou 3 jogadores do Merengue que nunca vão brilhar caso Vinícius Júnior participe da escalação titular do time merengue.

Publicidade

A rede Defensa Central publicou declarações de Poli Rincón, feitas no canal Latigo Serrano, no YouTube, em que ele analisava os problemas relacionados à entrosamento entre Mbappé e Vinícius Júnior nas últimas temporadas, além do impacto negativo do jogador brasileiro no desempenho das laterais esquerdas da equipe.

Rincón entende, com clareza, que o jogador que veste a camisa de número 7 é o principal responsável por essa situação e que o colocaria no banco de reservas sem hesitar, pois acredita que Vinícius prejudica, no momento atual, o nível de desempenho da equipe merengue.

Ele afirmou: "Vinícius é um jogador parado no seu lugar, mesmo que não pareça. Nem Marc Cucurella nem Carreras vão se destacar jogando com Vinícius pela lateral esquerda, e o mesmo vale para Jude Bellingham, porque Vinícius não participa das movimentações que seus companheiros fazem".

E acrescentou: "Vinícius quer que a faixa e o espaço dele sejam só dele, e não dá para tirá-lo de lá. Ele é um jogador que, se não participa das movimentações dos companheiros e não aproveita os espaços por onde eles se movimentam, é impossível que Bellingham consiga brilhar. E se somarmos a isso que Mbappé tem liberdade para se deslocar em direção ao lado esquerdo em muitas situações".

Publicidade Publicidade

Rincón acredita que, quando Vinícius jogava, eram exigidos do jogador francês papéis que ele não desempenha bem. Em contrapartida, ele vê um entrosamento melhor dentro de campo com Diomande.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O ex-jogador do Real Madrid explicou: "Mbappé nunca vai entrar em disputas físicas com os zagueiros, porque cada jogador tem as suas capacidades e características. E cabe ao treinador trabalhar para ressaltar essas capacidades, e não as capacidades de outro jogador".

Poli Rincón não renovaria o contrato do jogador brasileiro; pelo contrário, o teria vendido no último verão. Ele também acredita que Vinícius nunca conseguirá brilhar no Real Madrid com a presença de Mbappé e Bellingham, e que as últimas partidas provaram que a equipe é muito melhor sem ele. Mas essa opinião não é consensual dentro do clube merengue.

Publicidade

É fácil, agora, criticar Vinícius, porque ele não apresenta o desempenho esperado e precisa recuperar o seu melhor nível, melhorando sua condição física e recuperando a confiança que perdeu nos últimos meses. Mas o jogador que veste a camisa de número 7 passa por uma fase negativa há dois anos, já que o seu nível começou a cair de forma acentuada depois de perder a Bola de Ouro de maneira injusta em 2024, até chegar à sua situação atual.

O treinador José Mourinho tenta agora recuperar a sua melhor versão, mas exige dele que entregue o que Diomande entrega, especificamente a pressão constante e a ajuda contínua ao lateral esquerdo no cumprimento de suas obrigações defensivas.

Publicidade

E se Vinícius não se comprometer com isso e Diomande continuar apresentando os níveis que mostrou até agora, será difícil que Vinícius volte ao time titular.