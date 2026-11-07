Dilema de Klopp na defesa! Técnico aposta em teste com Jeltsch diante da falta de opções para a lateral direita

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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, apresentou sua estratégia defensiva para os próximos jogos da Liga das Nações, abordando as opções para a lateral direita além de Philipp Treu. Klopp revelou planos de testar o jovem Finn Jeltsch na posição e confirmou sua confiança nos zagueiros Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah.

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Klopp fala sobre as opções para a lateral direita além de Philipp Treu

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, reconheceu que tem poucas opções para a lateral direita no elenco ao detalhar as soluções para a próxima data Fifa. Após as boas atuações de Philipp Treu, Klopp estuda variações táticas para garantir alternativas suficientes na posição.

A dupla do RB Leipzig formada por Ridle Baku e Benjamin Henrichs segue como opção importante, com Henrichs recuperando a forma física.

Além disso, Klopp revelou um experimento tático promissor com o versátil jovem Finn Jeltsch.

Experimento com Jeltsch pode dar flexibilidade tática

“Antes de tudo, dá para perceber que essa é uma posição para a qual não temos 40 jogadores à disposição. Por isso, Pipo [Treu] foi muito bem na concentração”, explicou Klopp. “Temos os dois jogadores do Leipzig, Ridle Baku e Benni Henrichs. Benni está voltando e parece estar muito bem.”

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“Além deles, queremos observar Finn Jeltsch. Finn causou uma impressão incrivelmente boa na nossa concentração. É um jogador muito bom, dinâmico e inteligente.”

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“Nossa ideia é simplesmente observá-lo também na lateral direita, porque temos diferentes formas de sair jogando, seja em um 3-2 ou em um 3-1”, acrescentou Klopp.

Confiança na dupla Thiaw-Schlotterbeck e gestão da carga de Tah

Na zaga, Klopp reafirmou sua total confiança em Malick Thiaw e Nico Schlotterbeck, além de explicar como a carga de jogos de Jonathan Tah vem sendo administrada no Bayern de Munique.

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“Infelizmente, Nico Schlotterbeck se lesionou na primeira concentração, e Malick Thiaw foi bem de uma forma impressionante. Malick não disputou três jogos consecutivos pelo clube, mas foi tão bem conosco que queremos contar com ele”, observou Klopp.

Sobre Tah, Klopp esclareceu: “No Bayern, a carga de jogos de Jonathan Tah está sendo administrada. Durante essa fase maluca que eles estão vivendo, é preciso fazer rodízio. Jonathan é um zagueiro de primeira linha, então, apesar do rodízio, nunca pensamos em deixá-lo de fora.”

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Base sólida para os testes contra Sérvia e Países Baixos

O setor defensivo da Alemanha terá dois testes distintos: contra a Sérvia, em Belgrado, e contra os Países Baixos, em casa.

A flexibilidade tática de Klopp na saída de bola será posta à prova enquanto ele integra jogadores versáteis como Jeltsch a líderes já estabelecidos.

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O elenco se reúne em Herzogenaurach na segunda-feira para ajustar a organização defensiva antes do início da partida de sexta-feira.