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O relatório apresentado pelo Colégio de Economistas da Catalunha confirma que o Barcelona conseguiu diminuir a diferença de receitas em relação ao Real Madrid.

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De acordo com o jornal Sport, o Barcelona reduziu a diferença de receitas em relação ao Real Madrid de 303 milhões para 174 milhões de euros na temporada 2024-2025.

O relatório do Colégio de Economistas aponta que as receitas comerciais ganharam importância em comparação com as verbas de transmissão de TV, uma tendência que fica especialmente evidente na comparação entre Barcelona e Real Madrid.

O Real encerrou a temporada 2024-2025 com receitas operacionais de 1,161 bilhão de euros, contra 987 milhões do Barcelona. Com isso, a diferença entre os dois clubes caiu para 174 milhões, depois de ter chegado a 303 milhões na temporada anterior, quando o Real faturou 1,065 bilhão de euros, contra 762 milhões do Barça.

O crescimento das receitas do Barcelona foi bem mais acentuado: elas subiram cerca de 30% em uma única temporada, contra um aumento de 9% do Real. Assim, o Barça conseguiu recuperar parte da diferença, embora o clube merengue continue à frente e mantenha uma estrutura de receitas diferente.

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A principal diferença está no volume de receitas provenientes das competições e dos direitos de transmissão. O Real arrecadou 372 milhões com as competições, contra 119 milhões do Barcelona, e recebeu 162 milhões de euros em direitos de TV, contra 250 milhões do Barça.

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Por outro lado, o item marketing e outras receitas tornou-se a principal fonte de faturamento dos dois clubes: chegou a 563 milhões de euros no caso do Real Madrid e a 587 milhões no do Barcelona. Esse item representa 48% do total das receitas do clube merengue, contra 59% das receitas do clube catalão.

Resultado operacional favorece o Barcelona

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Apesar de ter faturado 174 milhões de euros a menos que o Real Madrid, o Barcelona registrou um resultado operacional de 61 milhões de euros, bem acima do obtido pelo clube merengue, que chegou a 17 milhões de euros.

As despesas operacionais do Barcelona somaram 926 milhões de euros, contra 1,144 bilhão de euros do Real Madrid. Ainda assim, há um item em que os dois clubes estão praticamente empatados: os gastos com pessoal. O clube catalão destinou 510 milhões de euros a esse item, contra 514 milhões do Real Madrid.

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Os custos de amortização dos jogadores também foram maiores no Real, com 116 milhões de euros, contra 81 milhões do Barcelona, assim como o item outras despesas, que chegou a 514 milhões de euros no clube merengue, contra 335 milhões do time blaugrana.

A combinação desses fatores explica como o Barcelona conseguiu um resultado operacional melhor, apesar de ter um volume de receitas menor que o do Real Madrid.

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No entanto, essa vantagem não se refletiu no resultado financeiro líquido: o déficit no resultado financeiro do Barcelona foi de 80 milhões de euros, contra 44 milhões do Real Madrid.

Depois de computados os demais itens, o clube catalão fechou o exercício financeiro com prejuízo de 17 milhões de euros, enquanto o clube merengue obteve lucro de 24 milhões de euros.

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A diferença está no balanço patrimonial

O cenário muda ainda mais quando se analisa a situação financeira e patrimonial dos dois clubes. O estudo calcula a dívida total do Barcelona em 2,5729 bilhões de euros, acima da dívida do Real Madrid, de 2,2407 bilhões de euros.

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A diferença mais significativa aparece no patrimônio líquido: enquanto o Real Madrid registra um saldo positivo de 598,3 milhões de euros, o Barcelona tem patrimônio líquido negativo de 152,7 milhões de euros.