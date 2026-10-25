Simeone elogia o caráter de Alvarez
Simeone demonstrou grande admiração por Alvarez depois que o atacante tomou a corajosa decisão de pedir desculpas à torcida do Atlético após a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruna. O jogador, frequentemente apelidado de “Aranha”, passou por um período difícil com a torcida do clube devido a distrações fora de campo, mas seu treinador acredita que sua atitude mais recente diz muito sobre sua personalidade. Simeone ressaltou a dificuldade de fazer uma declaração tão pública e destacou que ela revela a verdadeira natureza do jogador.
“Valorizo muito o momento de pedir perdão, porque não é fácil. Julian é um rapaz humilde, trabalhador, que gosta dos companheiros, e valorizo seu pedido de desculpas porque o coloca no lugar em que está. Não estou aqui para julgar se foi certo ou errado. A vida se desenvolve, e valorizo isso. É bem-vindo”, declarou o treinador, segundo o Marca.
Reconstruindo a relação com a torcida no Metropolitano
A tensão entre o jogador e a torcida começou durante a Copa do Mundo de 2026, quando Alvarez admitiu que queria realizar o sonho de jogar pelo Barcelona. A declaração deu início a um verão de especulações e fez com que o atacante fosse vaiado por seus próprios torcedores nos primeiros jogos em casa nesta temporada. Sua contribuição decisiva contra o Deportivo, porém, ajudou a mudar o clima, e grande parte do público no Metropolitano o aplaudiu de pé.
“Ele fez uma partida fantástica, a torcida comemorou o gol dele como comemora um gol do time, e Julián jogou muito bem, assim como no outro dia na Champions League. Precisamos de Julián nessa forma”, disse Simeone.
Alvarez reencontra sua melhor forma
Apesar da vitória pela margem mínima, o resultado mantém o Atlético de Madrid firme na disputa pelo título, a dois pontos do líder Barcelona. Alvarez tem sido peça central nessa arrancada recente, com uma assistência e dois gols em suas últimas três partidas. Simeone fez questão de elogiar a dedicação do atacante, observando que sua contribuição foi tão importante quanto havia sido nos jogos europeus recentes.
Tópicos relacionados
“Estou muito feliz com o resultado e agradeço a Deus porque Julian esteve como esteve em Stuttgart para nos dar os três pontos hoje”, observou o treinador.
Uma batalha tática contra o Deportivo
Ao analisar a partida, Simeone admitiu que sua equipe teve dificuldades para encontrar o ritmo durante longos períodos. O técnico do Atlético reconheceu que o time não fez o jogo que havia imaginado inicialmente e teve dificuldades para recuperar a posse de bola. Ele, porém, atribuiu aos jogadores que entraram durante a partida a energia necessária para criar chances de gol na reta final, ainda que os últimos minutos tenham sido tensos.
“Foi um jogo duro e difícil, tivemos dificuldades para recuperar a bola e não fizemos o jogo que imaginávamos. Não estávamos confortáveis”, explicou Simeone. “Mudamos algumas coisas, e as mudanças nos deram mais energia. Criamos chances de gol. Entramos naquele tipo de jogo que não conseguimos resolver com o 1 a 0. Foi por isso que Sorloth entrou. Mas, como não marcamos, entramos no pânico que resultados assim sempre provocam.”