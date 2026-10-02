Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, seguiu os passos de seu técnico Zinedine Zidane na seleção da França, após seu gol contra a Itália no torneio da Liga das Nações da Europa.

A França empatou com a Itália pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, no estádio Stade de France, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio europeu.

Olise marcou o único gol da França, aos 55 minutos de jogo, de uma cobrança de falta que executou com maestria, sem que o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma conseguisse defendê-la.

Esse gol se tornou o segundo que Olise marca pela seleção da França de falta, após seu gol contra a Croácia, no dia 23 de março de 2025, nas quartas de final do torneio da Liga das Nações da Europa.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Olise se tornou apenas o terceiro jogador a conseguir marcar dois gols de falta pela seleção da França desde o início do século XXI, mais precisamente desde o ano 2000.

Zinedine Zidane foi o primeiro a fazer isso, apesar de ter se aposentado dos gramados em 2006, antes de ser alcançado por Dimitri Payet, que era especialista nessas cobranças.

Caso consiga marcar outro gol de falta, a estrela do Bayern de Munique será o primeiro jogador a marcar 3 cobranças pela seleção da França no milênio atual, superando o trono histórico de "Zizou".

Vale lembrar que Olise vem apresentando grandes atuações sob o comando de Zidane, tendo sido também ele quem marcou o gol da vitória sobre a Bélgica, na segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, após um belo lance individual.



