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Julian AlvarezGetty Images

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Detalhes surpreendentes: Álvarez se apega à promessa de Gil Marín e Simeone para realizar o sonho do Barcelona

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J. Alvarez
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D. Simeone
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Espanha

O negócio será concretizado?

O futuro de Julián Álvarez continua incerto após semanas de rumores sobre sua possível saída do Atlético de Madrid.

O atacante argentino deixou claras suas intenções durante a Copa do Mundo, declarando seu desejo de mudar de ares: "Acredito que a transferência é o melhor para todos, e quero realizar o meu sonho".

Desde aquele momento, o Barcelona se colocou como o principal candidato e chegou até a apresentar uma proposta no valor de 100 milhões de euros. Mesmo assim, o Atlético de Madrid manteve-se firme em sua recusa em negociar, e tanto Miguel Ángel Gil Marín, o CEO, quanto Diego Simeone, o técnico, insistiram publicamente que Julián não está à venda.

O conhecido jornalista Jota Jordi afirmou, por meio das redes sociais, que se aproximam dias decisivos para a resolução dessa questão.

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Ele disse, em declarações reproduzidas pelo jornal "Sport": "Hoje é a data marcada para a apresentação de Julián à pré-temporada para a nova temporada. Ele comparecerá com o mesmo profissionalismo que sempre demonstrou no clube".

Ele afirmou que o jogador pediu uma reunião com Miguel Gil Marín dez dias atrás para discutir sua situação, e recebeu uma resposta firme: "Não há nada para conversarmos, vamos nos encontrar no dia dez do mês".

Jota Jordi acredita que chegou a hora de Gil Marín se posicionar e destaca que Julián Álvarez não busca criar qualquer conflito com o Atlético: "Ele é um bom homem, não tem problemas, não quer nenhum clima ruim e é grato ao clube".

Ele também aponta para uma "suposta promessa" que Gil Marín teria feito ao jogador em fevereiro passado: "Ele tem apenas um sonho, prometido a ele tanto por Gil Marín quanto por Simeone em fevereiro, e quer realizá-lo. Ele tem a promessa do treinador e está ciente de que, por meio do diálogo, com educação e respeito, as coisas serão resolvidas".

Além disso, Jota Jordi também destaca que Simeone declarou repetidamente que não quer jogadores que não desejam permanecer no Atlético de Madrid: "Não seria do interesse do clube contar não apenas com Julián, mas com qualquer jogador que não consiga dar o seu melhor por não estar feliz ali. A prioridade deve ser a lógica e as pessoas".

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