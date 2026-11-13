Detalhes do contrato e data do anúncio: Pochettino pega a caneta para assinar com o Manchester United

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O Manchester United chegou a um acordo definitivo com Mauricio Pochettino para assumir o comando técnico da equipe, como substituto de Michael Carrick, que foi demitido do cargo em razão do início catastrófico de temporada. O treinador argentino está mais perto do que nunca de comandar o Manchester United.

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Segundo destacou o jornal britânico "The Sun", nesta sexta-feira, o Manchester United chegou a um acordo com Pochettino por um contrato de dois anos e meio, além de o clube ter concordado em pagar a cláusula financeira de 7,4 milhões de libras esterlinas para liberar o treinador argentino de seu contrato com a seleção dos Estados Unidos.

Espera-se que o Manchester United anuncie oficialmente a contratação de Pochettino ainda hoje.

Pochettino comanda o Manchester United diante do Liverpool

Pochettino, de 54 anos, estará à frente da comissão técnica do Manchester United na próxima partida, contra o Liverpool, marcada para o dia 22 de novembro, após o fim do período de data Fifa.

Apesar do acordo com o Manchester United, Pochettino seguirá em sua missão com a seleção dos Estados Unidos durante o período atual, já que se espera que comande a equipe nas duas partidas das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf diante do Haiti.

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A primeira partida será disputada no sábado, enquanto o duelo de volta será no terça-feira, antes de Pochettino viajar para a cidade de Manchester para começar sua nova missão.

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Novo desafio após dois anos com os Estados Unidos

Pochettino havia assumido o comando da seleção dos Estados Unidos há dois anos e levou a equipe às oitavas de final da última Copa do Mundo, sediada pelo país durante o verão.

O treinador argentino voltará à Premier League pela porta do Manchester United, depois de já ter comandado Southampton, Tottenham e Chelsea.

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Pochettino tem grande experiência no futebol inglês, após passagens de sucesso por Southampton e Tottenham, antes de assumir o comando do Chelsea.

Carrick deixa o cargo após início catastrófico

A decisão do Manchester United de demitir Carrick veio por causa do início catastrófico da equipe nesta temporada, depois de o clube se ver na zona de rebaixamento.

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O Manchester United conquistou apenas uma vitória nas primeiras 10 partidas da Premier League, contra quatro derrotas, ocupando uma das três últimas posições.

Ainda assim, o Manchester United fez questão de elogiar o trabalho de Carrick durante sua passagem pela equipe, reafirmando sua condição de um dos ídolos do clube, seja como ex-jogador ou durante sua recente missão como treinador.

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O comunicado do clube, divulgado ontem, quinta-feira, dizia: "Michael Carrick é uma lenda do Manchester United, e sempre será. Assim como fez quando era jogador, demonstrou o mais alto nível de dedicação e profissionalismo ao longo de todo o seu retorno ao clube".

E acrescentou o comunicado: "Sua liderança e suas conquistas na última temporada seguirão sendo sempre reconhecidas e valorizadas".

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Carrick havia sido visto na manhã de quinta-feira a caminho do centro de treinamentos do Manchester United, em Carrington, pela última vez.

Segundo o relatório, o treinador chegou ao centro de treinamentos às 7h50 e saiu às 10h15, ou seja, poucos minutos antes de o clube anunciar oficialmente a decisão de sua demissão.

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A última partida de Carrick à frente da comissão técnica do Manchester United havia terminado com empate por 4 a 4 diante do Aston Villa, no domingo, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento e aumentou a pressão sobre o treinador.