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Jamal Musiala domina as manchetes do Bayern de Munique sem querer. Enquanto dirigentes questionam publicamente se ele voltará a ser o mesmo, o repórter Florian Plettenberg, da Sky, afirma ter descoberto uma cláusula delicada em seu contrato.

Os dirigentes do Bayern de Munique deram início recentemente a um debate bastante delicado sobre Jamal Musiala. O presidente de honra Uli Hoeneß e o CEO Jan-Crhistian Dreesen manifestaram dúvidas sobre a possibilidade de o driblador recuperar seu antigo nível de desempenho devido à sua disfunção neurológica. Musiala sofre há algum tempo de uma forma de epilepsia que provocou dois colapsos em campo no verão e é tratada com medicamentos. Além disso, ambos levantaram, ao menos indiretamente, a questão de se o clube deveria conversar em breve com o driblador e seu empresário sobre um ajuste salarial caso Musiala não recupere seu antigo nível de desempenho.

"Esperamos que Jamal volte. Ele certamente precisará de tempo. Vamos avaliar a situação e nos reunir com a família e seus representantes. Ou ficaremos felizes porque ele será o velho Jamal, ou, se ele se tornar um jogador diferente nesse caminho, teremos de conversar", disse Dreesen em um evento do jornal "Abendzeitung", de Munique.

Segundo o Bild, Musiala também teria sido assunto em uma reunião do conselho fiscal. Os integrantes do órgão teriam concordado com a opinião de Uli Hoeneß.

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Quando Jamal Musiala volta a campo?

Dreesen não disse sobre o que pretende conversar. Talvez também sobre uma determinada cláusula que estaria no contrato de Musiala, renovado em fevereiro de 2025 até 2030? Como revelou o especialista em transferências Florian Plettenberg, da Sky, Musiala teria em seu contrato uma cláusula de saída válida já a partir de 2027. Plettenberg não informou o valor dessa suposta cláusula.

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Musiala, que faz trabalho de recuperação após sofrer uma lesão nas fibras musculares em setembro e pode voltar a jogar na sexta-feira, contra o Köln, não teria atualmente a intenção de deixar o clube de Munique antes do fim do contrato. Seu foco é recuperar a condição física e, depois, retomar a evolução que vinha apresentando antes da lesão.

Vincent Kompany sai em defesa de Jamal Musiala

Enquanto os dirigentes do Bayern discutem o salário de Musiala, que é o jogador mais bem pago do clube depois de Harry Kane, e, segundo a Sky, também sua suposta cláusula de saída, o técnico Vincent Kompany voltou a chamar a atenção com uma defesa enfática do jogador . Kompany, que voltará ao banco de reservas na sexta-feira, no jogo da Bundesliga contra o 1. FC Köln, após sofrer um colapso decorrente de uma irritação das meninges, disse esperar "que vocês e os torcedores, que não veem todos os dias o que Jamal mostra nos treinos — e não digo isso por dizer, falo sério —, também vejam isso novamente em campo muito em breve. E não podemos esquecer quanta alegria um jogador como ele pode proporcionar quando volta ao seu melhor nível. É por jogadores assim que as pessoas vão ao estádio", afirmou o belga.

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Seu papel, disse ele, é "fazer de tudo para que cada jogador do Bayern tenha sucesso e tire o máximo de si. [...] Garantir que Jamal saia dessa história em uma versão melhor. É com essa motivação que encaro cada dia."