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Destino surpreendente! Carvajal escolhe seu novo clube

Getafe
Real Madrid
La Liga
D. Carvajal
Espanha

Vai ficar em Madri

Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid, está perto de se transferir para o Getafe nos próximos dias, depois de se tornar jogador livre desde a sua saída do clube merengue, em uma negociação que pode representar um reforço importante para a equipe madrilenha na nova temporada.

Segundo o jornal espanhol "As", o Getafe busca há algum tempo por jogadores livres para reforçar o seu elenco, antes que surgisse a oportunidade de contratar Carvajal, que desperta grande interesse da diretoria do clube, enquanto o próprio jogador parece aberto a viver essa experiência.

A proposta do Getafe atrai Carvajal por diversos motivos, com destaque para a proximidade do clube com a sua casa, o que lhe permite continuar a sua vida em Madri sem grandes mudanças na sua rotina diária, além da sua admiração pelo projeto esportivo do clube e do seu desejo de trabalhar sob o comando do treinador José Bordalás.

Bordalás teve um papel direto nas negociações, após entrar em contato pessoalmente com Carvajal e lhe explicar a função que poderia desempenhar dentro da equipe, em uma tentativa de convencê-lo a aceitar a transferência para o Getafe.

Esse gesto é muito valorizado pelo lateral espanhol e pode ser decisivo na sua decisão final.

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As conversas entre as duas partes caminham de forma positiva, em meio ao otimismo de que seja possível chegar a um acordo no próximo período, mas a negociação ainda enfrenta um obstáculo financeiro relacionado ao teto salarial imposto ao Getafe.

O clube precisa chegar a uma fórmula adequada com a LaLiga para garantir o espaço financeiro necessário e registrar Carvajal, enquanto a diretoria trabalha atualmente em diversas soluções para superar o problema.

Caso o Getafe consiga ultrapassar o obstáculo financeiro, Carvajal pode se tornar um novo jogador do elenco da equipe nos próximos dias, depois de o primeiro passo dado por Bordalás ter trazido resultados positivos até o momento.

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