A passagem do bastão na Argentina
Messi encerrou recentemente sua lendária carreira pela seleção após um último amistoso marcado pela emoção contra o Benim, em 7 de outubro. Sua despedida comovente deu início imediato a um debate em todo o país sobre quem deveria conduzir a Argentina em uma nova era.
Paz despontou como o grande favorito para herdar a icônica camisa 10. O talentoso meia-atacante de 22 anos recebeu um importante apoio de alguém muito próximo do lendário jogador. A mãe de Messi, Celia Cuccittini, escolheu pessoalmente o jovem meio-campista como o legítimo herdeiro do legado de seu filho na seleção.
Um encontro emocionante após a partida
A revelação veio por meio do tio de Nico, Fabian Paz. Ele contou sobre um encontro emocionante ocorrido logo após a partida de despedida de Messi. Em entrevista à Radio La Red, na Argentina, Fabian relatou a conversa.
"Depois do último jogo de Messi, Nico encontrou a mãe dele, que estava muito emocionada", disse. "Nico contou que ela foi apertar a mão dele e disse: ‘Você é o sucessor do meu filho’ na seleção argentina."
Pés no chão diante das grandes expectativas
Apesar da enorme pressão de substituir um ícone do futebol, Paz segue concentrado. Sua família garante que o jovem jogador não deixará que os elogios afetem seu desenvolvimento profissional.
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"Nico é uma pessoa muito tranquila, muito humilde. Ele não deixa subir à cabeça essa ideia de que é o sucessor de Messi", acrescentou o tio. "Só conhecer Messi, ser companheiro de equipe dele e estar perto dele já foi algo enorme."
Paz já começou a construir uma trajetória sólida pela seleção para justificar as expectativas. O meia soma seis gols e duas assistências em suas primeiras 16 partidas pela equipe principal de seu país.
Real Madrid planeja retorno no meio do ano
Além das perspectivas animadoras na seleção, Paz vive uma temporada de afirmação espetacular na Itália. Ele já marcou seis gols e deu oito assistências em 14 partidas pelo Como na Série A e na Champions League nesta temporada. Seu desempenho excepcional no clube não passou despercebido por sua antiga equipe. O Real Madrid estaria planejando exercer sua opção de recompra de € 80 milhões pelo meio-campista no meio do próximo ano.