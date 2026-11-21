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A mãe de Lionel Messi apontou Nico Paz como o sucessor natural de seu filho na seleção argentina após a aposentadoria dele do futebol internacional. O talentoso meia do Como é agora o principal favorito para herdar a icônica camisa 10.

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A passagem do bastão na Argentina

Messi encerrou recentemente sua lendária carreira pela seleção após um último amistoso marcado pela emoção contra o Benim, em 7 de outubro . Sua despedida comovente deu início imediato a um debate em todo o país sobre quem deveria conduzir a Argentina em uma nova era.

Paz despontou como o grande favorito para herdar a icônica camisa 10 . O talentoso meia-atacante de 22 anos recebeu um importante apoio de alguém muito próximo do lendário jogador. A mãe de Messi, Celia Cuccittini, escolheu pessoalmente o jovem meio-campista como o legítimo herdeiro do legado de seu filho na seleção.

Um encontro emocionante após a partida

A revelação veio por meio do tio de Nico, Fabian Paz. Ele contou sobre um encontro emocionante ocorrido logo após a partida de despedida de Messi. Em entrevista à Radio La Red, na Argentina, Fabian relatou a conversa.

"Depois do último jogo de Messi, Nico encontrou a mãe dele, que estava muito emocionada", disse. "Nico contou que ela foi apertar a mão dele e disse: ‘Você é o sucessor do meu filho’ na seleção argentina."

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Pés no chão diante das grandes expectativas

Apesar da enorme pressão de substituir um ícone do futebol, Paz segue concentrado. Sua família garante que o jovem jogador não deixará que os elogios afetem seu desenvolvimento profissional.

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"Nico é uma pessoa muito tranquila, muito humilde. Ele não deixa subir à cabeça essa ideia de que é o sucessor de Messi", acrescentou o tio. "Só conhecer Messi, ser companheiro de equipe dele e estar perto dele já foi algo enorme."

Paz já começou a construir uma trajetória sólida pela seleção para justificar as expectativas. O meia soma seis gols e duas assistências em suas primeiras 16 partidas pela equipe principal de seu país.

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Real Madrid planeja retorno no meio do ano

Além das perspectivas animadoras na seleção, Paz vive uma temporada de afirmação espetacular na Itália. Ele já marcou seis gols e deu oito assistências em 14 partidas pelo Como na Série A e na Champions League nesta temporada. Seu desempenho excepcional no clube não passou despercebido por sua antiga equipe. O Real Madrid estaria planejando exercer sua opção de recompra de € 80 milhões pelo meio-campista no meio do próximo ano.