O Santos conquistou uma valiosa vitória sobre o anfitrião Vasco da Gama (3 a 0), na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de o time virar a partida nos últimos 20 minutos, deixando a zona de rebaixamento e proporcionando ao seu capitão Neymar uma noite excepcional.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Neymar jogou a partida inteira e apresentou uma atuação forte, apesar de seus recentes problemas físicos, e esteve presente em dois dos três gols do Santos, conduzindo sua equipe a uma vitória de extrema importância em sua luta para escapar da zona de perigo.

O Santos esperou até os 68 minutos para abrir o placar, por meio de Gabriel Barbosa, "Gabigol", antes de Willian Arão marcar o segundo gol aos 77 minutos, e então Luan Peres fechar a goleada 4 minutos depois, aproveitando o rebote de um forte chute de Neymar que o goleiro do Vasco, Léo Jardim, não conseguiu segurar.

Neymar esteve presente no segundo gol depois de cobrar um cruzamento que Jardim errou ao tentar afastar, fazendo a bola chegar a Willian Arão, que a mandou para as redes, antes de o astro brasileiro cobrar uma forte falta aos 81 minutos, na qual o goleiro fez uma defesa ruim, fazendo a bola sobrar para Luan Peres, que a depositou no gol.

Do outro lado, o Vasco da Gama viveu uma noite catastrófica no estádio de São Januário, depois de desabar completamente nos minutos finais, em meio a vaias de sua torcida contra o goleiro Léo Jardim ao fim da partida.

O Santos elevou sua pontuação para 25 pontos em 23 jogos, saindo provisoriamente da zona de rebaixamento, à espera dos resultados das demais partidas da rodada, enquanto a equipe segue em um período positivo no âmbito esportivo, depois de ter chegado às quartas de final da Copa do Brasil e conquistado a vitória sobre o Mácara, do Equador, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A noite de Neymar não ficou isenta de um episódio excepcional, depois de ele ter sido a primeira vítima notável da aplicação de uma das novas regras de combate à perda de tempo no Campeonato Brasileiro, que entrou em vigor pela primeira vez durante as partidas desta semana.

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, recebeu atendimento dentro de campo, e o árbitro considerou que o episódio se enquadrava entre os métodos de perda de tempo, decidindo punir Neymar, na condição de capitão da equipe, com a saída de campo por um minuto antes de permitir seu retorno à partida.

A nova regra estabelece que, em caso de paralisação do jogo por lesão do goleiro, o técnico deve indicar um jogador para deixar o campo, que deve permanecer fora dele por pelo menos um minuto após a retomada do jogo.

E, caso o técnico não indique um jogador em até 10 segundos após a autorização de entrada da equipe médica, o capitão da equipe deixa o campo automaticamente.

A regra inclui exceções específicas, entre elas a lesão do goleiro decorrente de uma falta que exija cobrança de tiro livre e atendimento imediato, ou a ocorrência de uma colisão entre o goleiro e um dos jogadores de linha que exija o atendimento de ambos, além dos casos de sangramento do goleiro.