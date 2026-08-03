Borja Iglesias, atacante do Celta de Vigo e campeão do mundo com a seleção da Espanha, foi alvo de uma enxurrada de insultos e ameaças nas redes sociais, por causa de seus posicionamentos sobre uma série de questões políticas e humanitárias, com destaque para sua solidariedade com a Palestina, além de seu silêncio diante da recente crise migratória na cidade de Ceuta.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o jogador revelou, por meio de suas contas oficiais, uma mensagem ofensiva que recebeu de uma pessoa, que continha palavras duras, na qual se lia: "Seu miserável, seu rato, deveriam ter te matado", acusando-o de não defender a Espanha diante do que descreveu como uma "invasão" da cidade de Ceuta.

O autor da mensagem acrescentou que Borja havia comemorado dias antes com a camisa da seleção da Espanha após a conquista da Copa do Mundo, mas não comentou nada sobre os acontecimentos de Ceuta, limitando-se — segundo a mensagem — a publicar um vídeo enquanto jogava "Mario Kart".

O atacante espanhol não entrou em discussão com o autor da mensagem, mas a divulgou em suas contas e comentou de forma breve, dizendo: "E assim o dia inteiro, todos os dias", numa referência a que é alvo constante desse tipo de ofensa.

De acordo com o jornal, o jogador sofre ataques com frequência por causa de seu envolvimento em uma série de questões sociais e humanitárias.

O jogador é uma das vozes mais destacadas a declarar sua solidariedade com os palestinos durante a guerra em Gaza, e já havia gerado polêmica durante a final da Copa do Mundo de 2026, após limitar-se a um aperto de mão protocolar e frio ao presidente norte-americano Donald Trump durante a cerimônia de premiação, o que muitos interpretaram como uma extensão de seus posicionamentos políticos.

A mensagem ofensiva desta vez surgiu no contexto da crise migratória vivida pela cidade de Ceuta, após a chegada de um grande número de imigrantes vindos do Marrocos, quando o autor da mensagem o acusou de seletividade, considerando, ao que parece, que ele fala sobre questões como a Palestina, enquanto mantém silêncio diante de outra questão.

Borja não respondeu a essas acusações, limitando-se a expor o volume de mensagens ofensivas que recebe diariamente, sem comentar seu conteúdo.

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