Enquanto a Argentina se prepara para disputar a partida de despedida de Lionel Messi diante de sua torcida, o confronto aguardado se transformou em algo além de uma simples homenagem ao astro lendário, depois que Steve Mounié, capitão e maior artilheiro histórico da seleção do Benin, lançou alertas explícitos sobre os truques dos jogadores da Argentina e suas tentativas de afetar os adversários psicologicamente.

Mounié afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "AS", que a seleção de seu país encara a partida como uma oportunidade excepcional de aparecer diante dos olhos do mundo, apesar de sua ausência no jogo por lesão.

E acrescentou: "Encaramos a partida como uma celebração, e almejamos que o mundo nos veja, mas não vamos apenas para disputar um amistoso. Queremos mostrar nossa capacidade de jogar futebol, porque é um palco gigantesco e todos vão assistir".

O atacante do Augsburg prosseguiu: "É uma oportunidade para todos os nossos jogadores mostrarem suas habilidades ao mundo. Se tivermos uma boa atuação, certamente teremos a chance de disputar mais partidas importantes. É um momento inesquecível para nós".

Próximas partidas ARG Amistosos 19:00 BEN

Apesar do caráter festivo da partida, Mounié alertou seus companheiros para não se deixarem levar pela provocação, baseando-se em sua experiência anterior com o argentino Leonardo Balerdi, que já havia enfrentado quando este era jogador do Olympique de Marseille.

Mounié disse: "Levei um cartão vermelho por causa dele. Ele tem seus truques, e é muito ardiloso. A seleção argentina inteira joga dessa maneira (o jogo sujo). Essa é uma característica marcante das equipes sul-americanas; eles tentam afetar seu moral, falar com você e provocá-lo".









E acrescentou: "Vimos isso na Copa do Mundo com a Argentina, e também com o Paraguai na partida diante da França. E se você não for forte mentalmente, pode reagir e levar um cartão vermelho ou amarelo. Por isso, o Benin deve ter cautela".

Mounié ressaltou que vai alertar seus companheiros para não caírem na armadilha da provocação, dizendo: "Vou pedir que mantenham a calma, porque os jogadores argentinos são capazes de provocá-los. Eles precisam ser inteligentes, porque queremos terminar a partida com 11 jogadores, e eu não fiz isso quando enfrentei Balerdi".

O capitão do Benin relembrou os detalhes de outro episódio que o uniu ao zagueiro argentino, explicando: "Não foi a primeira vez que enfrentei Balerdi. Em uma partida anterior, ele fez algo parecido quando me segurou pelo peito e eu levei um cartão amarelo, e depois levei o cartão vermelho um ano depois".

Mounié encerrou suas declarações dizendo: "Ele é um jogador muito ardiloso, mas é um bom jogador. Se eu o vir na partida, vou pedir que não faça isso com nossos jogadores jovens, e vou pedir que todos tenham cautela. Mas ele vai fazer de qualquer forma, porque esse é o jogo que ele joga, e que todos jogam".