A camisa tem um tom básico roxo-escuro e detalhes em vermelho-vivo e conta, na forma de marcas d’água, com quatro elementos de design que não são reconhecíveis à primeira vista. Trata-se de "momentos icônicos do clube", como informou o Bayern de Munique em um comunicado à imprensa.

Com um olhar muito, muito atento, é possível ver de forma esboçada Franz Beckenbauer, o pênalti defendido por Oliver Kahn de Mauricio Pellegrino no título da Liga dos Campeões de 2001 contra o Valencia, a cobrança de falta de Patrik Andersson contra o Hamburgo pelo título conquistado nos acréscimos no mesmo ano, bem como o gol decisivo de Arjen Robben na vitória no triunfo da principal competição europeia em 2013 contra o Borussia Dortmund.

A nova camisa será usada pela primeira vez no sábado, na Supercopa contra o Borussia Dortmund (20h30).

Camisa da Liga dos Campeões custa 100 euros sem personalização

O uniforme vermelho de mandante e o branco de visitante já haviam sido apresentados pelos muniquenses há mais tempo e também já tinham sido usados em diversos amistosos. Enquanto essas duas camisas são lisas e têm uma aparência mais tradicional, os muniquenses foram mais experimentais na camisa da Liga dos Campeões agora apresentada.

Na temporada passada, a camisa para a principal competição europeia ainda era simples e na cor preta. Enquanto isso, o preço não mudou: para adultos, a camisa sem personalização custa 100 euros e, portanto, exatamente o mesmo que as outras duas camisas nesta temporada.

Depois da Supercopa, os muniquenses estreiam na nova temporada da Bundesliga na próxima sexta-feira contra o Stuttgart. O primeiro jogo na principal competição europeia será em 8, 9 ou 10 de setembro. Quando exatamente e contra quem será, será definido no sorteio de 27 de agosto.