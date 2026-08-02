Victor Osimhen pode se tornar o atacante mais requisitado durante as últimas semanas da atual janela de transferências de verão, caso o Galatasaray e o próprio jogador abram a porta para sua saída, e todos os indícios apontam que isso pode acontecer.

O Tottenham já apresentou uma proposta inicial pelo atacante nigeriano, no valor de cerca de 60 milhões de euros, mas o clube turco a recusou.

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Circula dentro do Barcelona há semanas que Osimhen poderia sair por cerca de 75 milhões de euros, mas seu salário elevado representa o maior obstáculo, já que ele recebe cerca de 15 milhões de euros líquidos, além dos bônus, e também detém todos os direitos de sua imagem, segundo o jornal catalão "Sport".

A negociação seria extremamente cara caso ele não concorde em reduzir seu salário, algo em que o jogador não pensou até agora.

Problemas na Turquia

Nos últimos dias, espalharam-se rumores sobre a existência de problemas fiscais entre o jogador e o Galatasaray, além de se comentar que Osimhen abriu mão da braçadeira de capitão da equipe, indícios que podem apontar para uma mudança de clima iminente.

O Atlético de Madrid chegou a se informar sobre o jogador, mas também recuou por causa de seu salário elevado. Já o Barcelona não estuda essa possibilidade no momento, apesar de reconhecer que Osimhen é um atacante do mais alto nível.

Resta esperar para saber o que os próximos dias trarão e se o nigeriano finalmente aceitará sair, especialmente por ter se sentido confortável nos últimos dois anos na Turquia.

O que parece claro é que Osimhen não irá para a Itália, pois possui uma cláusula em seu contrato que dificulta sua venda a um dos clubes do Calcio, já que o Galatasaray teria que compensar o Napoli com um valor de 70 milhões de euros caso isso ocorra, portanto seu próximo destino pode ser a Inglaterra ou a Espanha.