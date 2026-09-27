A seleção da Alemanha caiu em casa, com uma derrota histórica diante da visitante Grécia (1 a 0), na noite deste domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

A seleção da Alemanha, comandada pelo técnico Jürgen Klopp, havia estreado na Liga das Nações da Europa com um empate fora de casa contra a Holanda (1 a 1), enquanto a Grécia venceu a Sérvia (2 a 1).

Esta vitória é considerada histórica para a Grécia, sobretudo por ser a primeira contra os alemães em toda a história, já que os gregos jamais haviam vencido a Alemanha antes.

O único gol da partida saiu aos 74 minutos, com Dimitrios Kourbelis, que recebeu um passe do companheiro Christos Tzolis, destaque do Arsenal, driblou Nmecha e finalizou uma bola que bateu no pé do capitão Joshua Kimmich e morreu nas redes da seleção alemã.

A seleção da Alemanha, com Klopp, teve uma atuação apagada e não conseguiu ameaçar o gol da visitante ao longo dos 90 minutos, exceto em algumas tentativas que não atingiram o perigo necessário, enquanto a seleção grega apostou nos contra-ataques e criou algum perigo, chegando a marcar o gol com o qual conquistou a vitória histórica.

Com isso, Klopp, ex-treinador do Liverpool e do Dortmund, sofre a derrota em sua primeira aparição em solo alemão como técnico da seleção, começando de forma fraca, tendo somado apenas um ponto nos dois primeiros jogos.

A Alemanha joga a terceira rodada da Liga das Nações da Europa no próximo dia 1º de outubro, contra a Sérvia, antes de visitar a Grécia no dia 4 do mesmo mês.

A seleção grega lidera a classificação do grupo com 6 pontos, enquanto a seleção da Holanda ocupa a segunda colocação com 4 pontos, a seleção alemã aparece em terceiro com apenas um ponto, e a seleção sérvia fecha a tabela sem nenhum ponto.







