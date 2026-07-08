Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, reconheceu que a seleção do Marrocos teve direito a um pênalti durante a partida que enfrentou as duas equipes na semifinal da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A seleção da França havia se classificado para a final da Copa do Mundo de 2022, após vencer o Marrocos por 2 a 0 na semifinal, partida que gerou polêmica em relação à arbitragem, já que os “Leões do Atlante” reclamaram um pênalti a favor de Sofiane Boufal, após ter sido derrubado por Theo Hernández dentro da área.

Deschamps relembrou essa jogada ao ser questionado sobre ela durante a coletiva de imprensa sobre a partida entre as seleções do Marrocos e da França, amanhã, quinta-feira, no Estádio Gillette, em Boston, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

De acordo com um vídeo divulgado pelos canais “beIN Sports” do Catar, um jornalista perguntou ao técnico francês sobre os erros de arbitragem, ao que ele respondeu: “Não há erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores”.

Quanto à jogada de Boufal, ele explicou: “Em toda partida, há situações que podem gerar polêmica e discussão; tudo isso depende do lado em que você se posiciona”.

E acrescentou: “O árbitro não considerou que fosse pênalti; tudo depende do lado em que você se coloca e do time que torce, pois você percebe certos erros mais de um lado do que do outro”.

E admitiu: “Sim, poderia ter sido marcado, mas se não foi, é o que aconteceu, e não podemos voltar atrás”.

E concluiu: “Agora, temos outro desafio pela frente, e esperamos que haja o mínimo possível de erros”.