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Nils Schmadtke, chefe de scouting do Bayern de Munique, deixará o clube antes do previsto, no fim de janeiro. A busca por um substituto está em andamento, mas aparentemente há divergências entre Max Eberl e Christoph Freund.

Segundo o Münchner Merkur, o diretor esportivo Freund foi encarregado de buscar um substituto para Schmadtke nesse posto-chave e escolheu Christopher Vivell como favorito.

Natural de Karlsruhe, o profissional de 39 anos é atualmente responsável pelo trabalho de scouting do Manchester United, que não tem tido muito sucesso. Anteriormente, foi chefe de scouting do RB Salzburg, responsável pelo planejamento do elenco do RB Leipzig e diretor técnico do Chelsea. Freund e Vivell se conhecem da época em que trabalharam juntos em Salzburg.

No entanto, segundo o tz/Münchner Merkur, a possibilidade de contratar Vivell perdeu força. O motivo seria uma divergência entre Freund e Max Eberl, diretor-executivo de futebol a quem ele está formalmente subordinado. Eberl não estaria convencido de que o clube de Munique deva voltar a preencher um posto-chave com alguém ligado ao universo da RB.

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Como é a relação entre Eberl e Freund no Bayern de Munique?

O próprio Eberl, porém, também tem um passado na RB. Pouco mais de um ano depois de deixar o cargo de diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach por motivos de saúde, ele assumiu o posto de diretor-executivo de futebol do RB Leipzig, o que lhe rendeu muitas críticas, especialmente entre torcedores do Gladbach que, até então, tendiam a apoiá-lo.

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Após apenas um ano e meio, porém, Eberl também deixou o Leipzig, novamente em meio a controvérsias. No Bayern, o cargo de diretor-executivo de futebol estava vago desde a saída de Hasan Salihamidzic, em maio de 2023. Por isso, Eberl era constantemente associado a uma mudança para Munique. A separação entre Eberl e o RB Leipzig ocorreu, por fim, no final de setembro de 2023. Na ocasião, o clube falou em "falta de comprometimento" por parte dele.

Em março de 2024, Eberl foi contratado pelo Bayern de Munique como diretor-executivo de futebol. Até então, Freund, que havia chegado a Munique vindo do RB Salzburg no verão europeu de 2023, era o principal responsável pelo planejamento do elenco.

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Recentemente, a relação entre os dois chegou a ser descrita pela imprensa como "tensa". O kicker, em particular, falou em abril de 2026 em um "casamento forçado" e em algumas divergências entre eles. Freund, porém, negou isso enfaticamente.

"Isso também me surpreendeu", disse ele em uma entrevista coletiva no verão europeu passado, ao comentar as notícias sobre possíveis desavenças internas. E acrescentou: "É um prazer trabalhar juntos. O importante é como as coisas funcionam internamente, e elas funcionam muito, muito bem."

Getty Images

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Max Eberl é o grande prejudicado no Bayern de Munique com a saída de Schmadtke?

Como a parceria de fato funciona e a colaboração entre Eberl, Freund e o técnico Vincent Kompany tem rendido muitos frutos em campo, os contratos de Freund e de Eberl, que também é visto com bastante desconfiança internamente, foram renovados há poucos meses.

Com a saída de Schmadtke, Eberl, em especial, perde uma pessoa de confiança. O diretor-executivo de futebol do Bayern teria defendido internamente a permanência do filho de seu amigo Jörg Schmadtke e conseguido prorrogar seu vínculo até o verão europeu de 2027. Também foi Eberl quem levou Schmadtke a Munique, em outubro de 2024.

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Há meses, porém, a permanência de Schmadtke no Bayern é vista com muita desconfiança internamente, o que levou à separação antecipada no fim de janeiro de 2027. Surgiram até rumores de que Schmadtke teria repassado informações internas do clube de Munique à imprensa. O profissional de 37 anos, no entanto, negou enfaticamente ao menos essas acusações na noite de quinta-feira, em uma publicação no LinkedIn.

"Nunca repassei informações confidenciais à imprensa. Nem em Munique, nem em qualquer outro lugar. Nunca menosprezei as pessoas sob minha responsabilidade", afirmou Schmadtke. "Sou exigente e até incômodo quando se trata de qualidade. Não sou desrespeitoso. E nada do que foi escrito teve a menor relação com minha saída do Bayern de Munique. Não falo publicamente sobre assuntos internos. Nunca fiz isso em nenhum dos lugares por onde passei e continuarei sem fazê-lo."