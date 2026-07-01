Desabre: Perdemos o sonho diante de um dos melhores jogadores do mundo

O sonho congolês terminou com amargura em uma noite em que a classificação parecia mais próxima do que nunca, quando Harry Kane apagou as esperanças africanas na Copa do Mundo de 2026 e garantiu a vaga da Inglaterra nas oitavas de final.

Ao mesmo tempo, Sébastien Desabre, técnico da República Democrática do Congo, consolava com orgulho a decepção de seus jogadores: “Fizemos uma boa partida... mas um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra a nossa rede”.

O técnico francês não escondeu a amargura da eliminação em entrevista ao canal beIN Sports após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, mas fez questão de elogiar seus jogadores.

Desabre disse: “Estamos decepcionados porque acreditávamos na nossa capacidade de vencer; fizemos uma boa partida. No final, desperdiçamos duas chances, e um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra a nossa rede. É uma pena”.

Apesar da eliminação, Desabre ressaltou que a seleção do Congo saiu do torneio de cabeça erguida, depois de ter deixado uma boa impressão, e acrescentou: “Os jogadores merecem parabéns pelo que fizeram. Eles ganharam experiência ao jogar contra times desse nível; é assim que se constrói o futebol congolês”.

O técnico reconheceu que a experiência foi o fator decisivo nos momentos finais da partida: “Nos faltou um pouco de experiência no final, e essa é a natureza do futebol. Estamos aprendendo e continuamos progredindo, seguindo nossa jornada com firmeza”.

Desabre não perdeu a oportunidade de mencionar Ken mais uma vez, afirmando: “Um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra a nossa trave; é uma pena”.

O técnico do Congo encerrou suas declarações com uma mensagem de orgulho ao seu povo: “Lutamos com o espírito do povo congolês. Fizemos uma boa exibição diante de uma das melhores seleções do mundo e demonstramos espírito de luta; é disso que as pessoas vão se lembrar do Congo”.

O Congo foi eliminado da Copa do Mundo, mas conquistou o respeito do mundo ao enfrentar de igual para igual os ingleses até o último minuto, em uma partida em que Harry Kane selou o resultado, enquanto Desabre e seus jogadores escreveram um novo capítulo para o futebol congolês.