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Muhammad Sharaf Eldeen
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Derrota pesada: França volta a fracassar diante da Itália em questão de horas

França x Itália
França
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Liga das Nações A
França
Itália

A França voltou a não conseguir vencer a Itália

A sorte não sorriu aos franceses diante dos italianos nas últimas horas; depois que a seleção principal empatou na noite da última sexta-feira, no estádio "Stade de France" (1 a 1), a seleção sub-20 caiu neste sábado com um placar pesado diante da Azzurra (0 a 3).

Após duas derrotas anteriores para a Alemanha (0 a 1) e a Inglaterra (2 a 1), os comandados do técnico Bernard Diomède deixam a região de La Nucía, na Espanha, com três derrotas consecutivas.

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O jovem ponta do Marselha, Tadjidine Mmadi (19 anos), desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro da Itália pouco antes do fim do primeiro tempo, segundo informou o jornal francês "L'Équipe".

O italiano Emmanuele Raoo havia convertido um pênalti um quarto de hora antes, abrindo o placar aos 31 minutos, antes de Mattia Mosconi ampliar para o segundo gol aos 59 minutos, e então Giacomo De Pieri encerrar a goleada nos acréscimos.

A França havia saído na frente ontem com o astro do Bayern de Munique, Michael Olise, em um chute forte aos 55 minutos, antes de a Itália empatar por meio do zagueiro da Inter de Milão, Alessandro Bastoni, aos 68 minutos, após um erro do meio-campista Lucas Da Cunha na posse de bola.

Com esse empate, a França subiu para 7 pontos na liderança do Grupo 1, à frente da Bélgica, vice-líder com 6 pontos, e da Itália, terceira colocada com 4 pontos, enquanto a Turquia fecha a tabela sem pontuar.


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