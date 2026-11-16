Derrota para a Inglaterra vira vitória: o que aconteceu no vestiário da Espanha?

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A derrota para a Inglaterra não foi apenas o fim de uma sequência histórica de jogos sem perder para a seleção espanhola. Ela se transformou em um verdadeiro teste para a personalidade da equipe e para a sua capacidade de superar golpes, um teste que Luis de la Fuente, técnico da "La Roja", decidiu encarar de uma forma completamente diferente de simplesmente apontar culpados ou demonstrar decepção.

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Em vez de deixar a tristeza tomar conta do vestiário após a queda diante da seleção inglesa no Metropolitano, De la Fuente optou por transformar a derrota em um novo ponto de partida, com um discurso carregado de otimismo e que relembrou as conquistas dos jogadores nos últimos anos.

O jornal espanhol "Sport" revelou os detalhes do que aconteceu no vestiário da seleção espanhola depois da partida, garantindo que o treinador não quis se render à tristeza após o fim de uma sequência de 43 jogos consecutivos sem derrota. Pelo contrário, procurou devolver a confiança aos seus jogadores e lembrá-los do valor do que conquistaram.

Abraços e uma mensagem especial: como De la Fuente agiu?

Segundo o "Sport", De la Fuente fez questão de abraçar os seus jogadores no túnel dos vestiários, antes de falar com eles dentro do vestiário com palavras diretas e uma mensagem clara: "Não fiquem tristes".

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O treinador espanhol sabia que o impacto da derrota tinha sido pesado para os jogadores, sobretudo porque eles não estavam acostumados a deixar partidas internacionais com a camisa da seleção espanhola sentindo-se frustrados, já que este grupo se habituou a vencer e a ficar longe das derrotas por muito tempo.

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Por isso, De la Fuente não se limitou a pedir que superassem o resultado. Ele também fez questão de lembrá-los do que já haviam conquistado, apoiando-se em um histórico excepcional que não foi nada fácil de alcançar.

"O que vocês conquistaram é histórico, e vamos ver se conseguimos repetir", disse aos jogadores, em referência à sequência recorde de 43 partidas sem derrota da seleção, antes de acrescentar, recordando os grandes títulos conquistados: "Vocês ganharam a Liga das Nações, a Copa do Mundo e a Eurocopa".

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Lamine Yamal: ter este talento é um privilégio

De la Fuente demonstrou orgulho pelas peças que a seleção espanhola tem à disposição, afirmando que contar com Lamine Yamal é um grande privilégio para a equipe.

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"É um privilégio ter Lamine Yamal e o resto dos jogadores", declarou o treinador, mostrando orgulho dos seus atletas e limitando-se a expressar gratidão a eles.

A derrota foi dura para a seleção espanhola, mas De la Fuente lidou com ela de forma positiva, para que os jogadores não deixassem a concentração abalados psicologicamente antes de voltarem aos seus clubes.

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A data FIFA não foi fácil diante da pressão constante dos jogos, já que os jogadores sentiram o efeito de um calendário apertado entre a Liga dos Campeões e as competições nacionais na Espanha, que também vivem uma disputa acirrada.

A seleção espanhola venceu a Tchéquia, mas não apresentou a sua melhor condição física, e o mesmo se repetiu diante da Inglaterra no Metropolitano.

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Por outro lado, a seleção espanhola se livrou do peso de manter o seu recorde, após o fim da invencibilidade, o que pode lhe dar mais liberdade nas próximas partidas, já que não terá mais a obrigação de defender esse histórico excepcional.

Ainda assim, a seleção espanhola continuará sendo a detentora do título da Copa do Mundo e terá grande motivação para voltar a vencer a partir de março.

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Este grupo de jogadores tem confiança de sobra e pode prová-lo nos confrontos das quartas de final da Liga das Nações da UEFA.

Vários jogadores da seleção afirmaram que o próximo desafio representa uma motivação para eles, pois esperam reconquistar o título que levantaram em 2023, na Holanda, antes do início da caminhada nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2028.