Enquanto o Arsenal intensifica suas movimentações para reforçar o setor ofensivo antes do fechamento da janela de transferências, e o Manchester United segue monitorando uma série de talentos ofensivos, o nome do jovem italiano Pio Esposito voltou a aparecer no radar dos dois clubes. No entanto, tudo indica que a tentativa chegou tarde demais, depois de o atacante da Internazionale de Milão ter avançado bastante rumo à definição de seu futuro no clube.

O site "CaughtOffside" apontou que Arsenal e Manchester United fizeram sondagens tardias sobre a situação de Esposito, que já chegou a um acordo verbal com a Internazionale de Milão para assinar um novo contrato, tornando sua permanência no estádio "San Siro" o cenário mais provável no momento.

O jovem e talentoso atacante italiano foi alvo de interesse tanto do Arsenal quanto do Manchester United por um longo período, sendo bastante valorizado por seu talento e pelo potencial que demonstrou desde cedo.

O site "CaughtOffside" indicou: "Arsenal e Manchester United voltaram a entrar em contato tardiamente para se informar sobre a situação de Esposito, mas a resposta foi clara, já que receberam a confirmação de que o jogador está prestes a fechar seu acordo com a Internazionale de Milão por um novo contrato".

Esposito, de 21 anos, trabalha atualmente para oficializar seu novo contrato com o clube italiano, que se estenderá até 2031.

Espera-se que o novo contrato inclua um aumento significativo no salário do jogador, em comparação com o contrato que ele assinou em abril de 2025, em um movimento que reflete a confiança da Inter em suas capacidades e o desejo de mantê-lo por um longo período.

O gigante do norte de Londres trabalha intensamente no momento para reforçar seu ataque, especialmente depois de fracassar na conclusão de duas contratações de destaque que estavam entre seus alvos na atual janela de transferências: Vinícius Júnior e Morgan Rogers.

Após a complicação nas negociações por esses jogadores, espera-se que o Arsenal se movimente em breve em busca de um substituto para Vinícius Júnior, diante da necessidade da equipe de acrescentar um novo reforço ofensivo antes do início da temporada.

Os nomes de costume voltaram a ganhar destaque, mas as informações disponíveis indicam que não há qualquer passo concreto ou negociação avançada até o momento, por diversas razões ligadas à disponibilidade dos jogadores visados e à postura de seus clubes.

Grandes desafios para o Arsenal contratar Álvarez e Barcola

O Arsenal sempre demonstrou interesse em contratar tanto Julián Álvarez quanto Bradley Barcola, mas o clube sabe muito bem que enfrenta uma missão difícil e bastante complexa em relação aos jogadores nas atuais circunstâncias.

Quanto a Álvarez, a possibilidade de sua saída do Atlético de Madrid neste verão ainda existe, mas o clube espanhol não pretende abrir mão de seu atacante com facilidade, ao mesmo tempo em que o internacional argentino prefere permanecer na Espanha. Essa questão não registrou qualquer avanço concreto até agora, diante da insistência do Atlético de Madrid em não vender o jogador para seu rival no Campeonato Espanhol, o Barcelona, o que gerou um impasse nas negociações.

Diante da ameaça de medidas legais contra o Barcelona, acredita-se que o interesse do clube catalão em contratar Álvarez tenha diminuído, e que a diretoria do Barcelona já tenha começado a voltar suas atenções para outros alvos. Mas essa situação não torna a missão do Arsenal fácil, já que é provável que o técnico Mikel Arteta tenha algumas reservas quanto a tentar convencer um jogador que não parece totalmente convencido do projeto esportivo do clube londrino.

Já em relação a Bradley Barcola, não se pode descartar uma nova investida do Arsenal para contratar o jogador, mas todas as fontes contatadas nesse assunto confirmam que o Liverpool é o clube com mais chances de obter seus serviços no momento.

Ainda assim, o mercado de transferências provou repetidas vezes que as coisas podem mudar rapidamente, e que as expectativas atuais não refletem necessariamente o que acontecerá no fim. Talvez o exemplo mais evidente disso seja Rogers, pois acreditava-se que o Arsenal tinha uma posição forte na disputa por sua contratação, antes de o Chelsea intervir e fechar o negócio a seu favor mais cedo, durante a janela de transferências.

Dessa forma, a porta segue aberta para uma mudança no equilíbrio de forças na disputa por Barcola, apesar da atual vantagem do Liverpool. Assim, o Arsenal se vê diante de uma missão complexa para compensar os alvos que não conseguiu fechar durante a atual janela de transferências, num momento em que Esposito está próximo de permanecer na Internazionale de Milão até 2031.