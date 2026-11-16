Depois do sétimo choque, estrela do Barcelona é um «enigma» na seleção espanhola

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Pedri, estrela do Barcelona, foi titular em apenas dois dos últimos nove jogos da seleção espanhola, mas apresentou um nível excelente sempre que foi utilizado.

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O jornal Sport referiu, numa reportagem, que Pedri desempenha um papel invulgar para um jogador com as suas capacidades e o seu estatuto na seleção espanhola.

O médio passou a entrar como suplente influente, papel que desempenha na perfeição, mas a sua ausência do onze inicial da Espanha continua a dar nas vistas. Foi o que aconteceu frente a Inglaterra.

«Desta vez, preferi Fabián Ruiz», afirmou Luis de la Fuente, selecionador espanhol, num tom que deixava transparecer algum incómodo com a pergunta que lhe foi feita na conferência de imprensa.

O treinador já tinha deixado antever esta opção na véspera, mas a verdade é que Fabián acusou o cansaço que sentiu frente à Chéquia, e ficou evidente que faltava ao meio-campo um jogador com as qualidades de Pedri e a sua capacidade de controlar a bola e construir jogo.

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A entrada de Pedri na segunda parte provou-o claramente. O treinador corrigiu o plano inicial e, com Pedri e Fermín em campo, a seleção espanhola apresentou-se melhor, sobretudo no entendimento com Lamine Yamal.

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Também a presença de Pedro Porro na lateral foi mais vantajosa para Pedri, dado o entendimento excecional entre ambos dentro de campo. Por isso, não é de estranhar que o clube catalão procure contratar a estrela do Tottenham na próxima temporada.

Pedri perdeu o lugar no onze inicial nos quartos de final do Mundial 2026 e, desde então, a sua utilização tornou-se intermitente.

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Voltando a Pedri, foi titular em apenas dois dos últimos nove jogos da seleção espanhola. Saiu do onze durante o Mundial, no duelo com a Bélgica, quando Dani Olmo ocupou o seu lugar.

Olmo é outro jogador de enorme talento, e Pedri teve de se contentar com a participação na segunda parte frente à Bélgica e à França e, sobretudo, frente à Argentina na final, onde apareceu o jogador excecional que conhecemos.

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De la Fuente ainda não conseguiu encontrar o papel adequado para Pedri no seu sistema tático. Prefere utilizá-lo como médio criativo mais adiantado, apesar de Pedri ter provado no Barcelona que é capaz de jogar ao lado de Rodri na perfeição.

No Estádio Metropolitano, Pedri jogou numa posição mais recuada, e isso teve um efeito evidente. Acabou mesmo o jogo como único médio defensivo, devido às dores musculares sentidas por Zubimendi, e o jogador do Barcelona conseguiu impor um domínio absoluto da bola, tornando-se o principal responsável pelo ritmo de jogo.

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Na atual edição da Liga das Nações, Pedri foi titular em apenas dois jogos, e o facto de ter ficado no banco nos dois últimos encontros causou muita surpresa, sobretudo tendo em conta a ausência de Dani Olmo.

Frente à Chéquia, a seleção espanhola sentiu a falta da qualidade de Pedri no meio-campo. «Faltou-nos controlo de bola», admitiu De la Fuente.

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Esta declaração fazia crer que Pedri seria titular frente a Inglaterra no Metropolitano, mas o treinador preferiu apostar num jogador com mais poderio físico, justificando a opção com a estrutura física dos jogadores ingleses.

Só que a força física não é o elemento que faz a diferença a favor da Espanha, mas sim o talento e a técnica. De la Fuente lançou Merino e Pubill para reforçar a equipa no jogo aéreo e nos duelos individuais, mas o plano não teve o sucesso pretendido.

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«A Espanha precisa de Pedri. É um jogador capaz de fazer a diferença, mesmo que jogue numa posição mais adiantada do que aquela em que atua no Barcelona», sublinhou o Sport.

É difícil que De la Fuente abdique da dupla de médios defensivos mais forte do seu sistema, formada por Rodri ou Zubimendi ao lado de Fabián Ruiz.

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Pedri provou, sem margem para dúvidas, que é capaz de jogar nessa posição, na base da construção de jogo, mas o treinador não ficou totalmente convencido a utilizá-lo nessa função.

A melhor notícia para o Barcelona é que o jogador regressará sem o desgaste de muitos minutos em campo. Jogou apenas 14 minutos frente à Chéquia e depois mais 45 minutos frente a Inglaterra.

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A ausência frente à Chéquia podia ser justificada pelo cansaço acumulado, depois de 90 minutos desgastantes frente ao Atlético de Madrid, mas o facto de não ter sido titular frente a Inglaterra foi uma decisão tática.

Em qualquer caso, Pedri reagiu com grande profissionalismo. Não mostrou qualquer descontentamento, não protestou nem se queixou, e manteve-se ao lado dos colegas, na família que o selecionador Luis de la Fuente conseguiu construir, porque é um jogador excecional e merece ter um papel maior e uma participação mais influente.