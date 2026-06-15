Depois do Marrocos e da Arábia Saudita... a Tunísia leva Hervé Renard de volta à Copa do Mundo

O francês Hervé Renard, ex-técnico da seleção saudita, está prestes a voltar a treinar na Copa do Mundo de 2026, desta vez à frente da seleção da Tunísia.

Reportagens da imprensa confirmaram a demissão de Sabri Lamouchi, técnico da seleção tunisiana, de seu cargo, após a goleada sofrida pelas “Águias de Cartago” contra a Suécia por 1 a 5, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de vários nomes terem sido cogitados, o jornalista francês Romain Molina confirmou que Renard será o novo técnico da seleção da Tunísia na Copa do Mundo de 2026, sucedendo Sabri Lamouchi.

Molina afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o técnico francês será o novo técnico da seleção tunisiana, a menos que haja uma reviravolta nos acontecimentos nas próximas horas.

O jornalista francês confirmou que a Federação Tunisina de Futebol apresentou a Renard um projeto que se estende para além da Copa do Mundo de 2026 e lhe ofereceu garantias que o deixam confiante em permanecer no cargo após o Mundial.

A seleção da Tunísia será a terceira que Hervé Renard comandará em uma Copa do Mundo, depois de ter liderado a seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2018 e a da Arábia Saudita em 2022.

Renard esteve perto de participar da Copa do Mundo de 2026 novamente com a seleção saudita, mas foi demitido do cargo menos de dois meses antes do início do torneio, sendo substituído pelo técnico grego Giorgos Donis.

Vale lembrar que a seleção da Tunísia tem mais duas partidas pela Copa do Mundo: enfrenta o Japão na manhã do próximo domingo, antes de se defrontar com a Holanda na madrugada de sexta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos.