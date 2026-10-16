A nona rodada do Campeonato Espanhol deixou de ser apenas mais uma etapa na briga pela liderança e se transformou em uma verdadeira armadilha, capaz de alterar os rumos do aguardado Clássico.

Com a aproximação do confronto explosivo entre Real Madrid e Barcelona, no próximo dia 25 de outubro, pela décima rodada de LaLiga, o fantasma da suspensão passou a ameaçar vários astros e coloca os treinadores diante de cálculos complexos, entre a necessidade de vencer agora e o risco de perder jogadores na partida mais importante da temporada.

Ausências confirmadas atingem a nona rodada

Antes de falar dos ameaçados, a própria nona rodada registra cinco ausências confirmadas por decisões disciplinares, com destaque para o grande choque sofrido pelo Real Madrid, segundo a rádio espanhola "Cadena SER".

O brasileiro Vinícius Júnior ficará fora por semanas após ser suspenso por quatro partidas, em razão do episódio polêmico com Nathan Salibá, jogador do Villarreal, quando puxou o cabelo do adversário. A punição foi agravada pelo seu protesto exaltado contra a decisão do árbitro após a consulta ao VAR, uma ausência que vai complicar as contas ofensivas do Real.

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Além de Vinícius, desfalcam a nona rodada os seguintes nomes:

Ángel Pérez (Alavés): cartão vermelho direto

Lorenzo Amatucci (Deportivo): cartão vermelho direto

Pablo Marín (Real Sociedad): cartão vermelho direto

Isaac Romero (Sevilla): dois cartões amarelos

A lista mais perigosa: quem pode ficar fora do Clássico?

O maior risco não está em quem ficará fora nesta semana, mas em quem poderá ficar fora na próxima. De acordo com o regulamento do Campeonato Espanhol, o acúmulo de cinco cartões amarelos significa suspensão automática por uma partida.

E na nona rodada há 7 jogadores com 4 advertências no histórico, ou seja, qualquer novo cartão amarelo os tirará oficialmente das contas da décima rodada, que inclui o Clássico entre Real Madrid e Barcelona.

A lista conta com um nome que gera preocupação na Casa Branca:

Joel Lago (Celta de Vigo)

Clemens Riedel (Espanyol)

Johan Mojica (Getafe)

Yasser Zabiri (Racing Club)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Yangel Herrera (Real Sociedad)

A presença do zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, nessa lista coloca a comissão técnica merengue diante de um verdadeiro dilema tático: qualquer entrada imprudente na partida da nona rodada pode significar sua ausência no mais importante teste defensivo da temporada, diante do ataque do líder Barcelona, especialmente porque o time já entrará no Clássico sem contar com Vinícius Júnior, suspenso.

E, embora a partida da nona rodada entre Real Betis e Barcelona, no estádio La Cartuja, tenha todos os astros das duas equipes à disposição, sem ausências disciplinares, o cenário nos demais estádios é bem diferente.



