Depois de uma noite perfeita... Ken anuncia, de forma irônica, o fim da crise com sua voz

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, anunciou que sua voz voltou ao normal, depois de ter falado com um tom de voz bastante exausto durante as entrevistas coletivas após a emocionante vitória de seu país por 3 a 2 sobre o México na Copa do Mundo.

Kane marcou de pênalti, colocando a seleção dos Três Leões à frente por 3 a 1, pouco depois da expulsão de seu companheiro Jarell Quansah.

Raúl Jiménez diminuiu a diferença para o México com um pênalti, mas a seleção da Inglaterra, que jogava com dez jogadores, se defendeu com união para manter a vitória, garantir a classificação e enfrentar a Noruega nas quartas de final.

As comemorações após a partida, que incluíram o canto de outra versão da clássica canção “Wanderwall”, da banda Oasis, causaram um cansaço notável nas cordas vocais do atacante Harry Kane.

Kane disse à BBC, rindo com a voz rouca típica de quem acaba de passar um domingo no festival de Glastonbury: “Foi um jogo louco, e tivemos que lutar. Acabei de cantar lá e não consigo falar direito”.

De acordo com a “ESPN”, essa entrevista se espalhou amplamente pela internet, mas, após uma noite de sono e talvez um copo de chá de hortelã, o capitão da seleção inglesa parecia ter recuperado o tom de voz normal em um vídeo publicado em suas redes sociais.

No vídeo, divulgado nesta terça-feira, Kane afirmou: “Como vocês podem ouvir, minha voz voltou”.

Kane acrescentou: “Quero dizer, que entrevista histórica e inesquecível foi a de ontem à noite. Estou feliz em ver todo mundo rindo e se divertindo com isso nas redes sociais”.

O capitão da seleção inglesa continuou: “Mas sim, foi a entrevista perfeita para encerrar uma noite perfeita”.

Sua voz soou mais familiar para a torcida inglesa do que o tom agudo que apresentava após a partida das oitavas de final, apesar de ainda haver um leve rouquidão na garganta.

Kane falou sobre o clima da partida, dizendo: “Entrar naquela partida foi algo muito especial. O clima e o estádio estavam incríveis, e acho que todos estavam muito animados só por estarem lá e jogarem essa partida histórica”.

E Kane continuou: “Depois disso, superar os obstáculos durante a partida, lutar da maneira como lutamos, nos sacrificar fisicamente e cobrir todos os cantos do campo foi algo realmente incrível de se fazer parte, para ser sincero”.

O atacante inglês enfatizou: “É, sem dúvida, um dos meus jogos favoritos com a camisa da seleção inglesa”.

E Kane concluiu: “Agora estamos nos recuperando e vamos descansar. Temos dois dias para relaxar e, depois, com certeza vamos nos preparar para a grande partida das quartas de final”.

Harry Kane terá um confronto direto contra seu homólogo norueguês, Erling Haaland, quando as duas seleções se enfrentarem em Miami no próximo sábado.