O Barcelona teme um novo tropeço quando enfrentar o Deportivo Alavés na noite deste sábado pelo Campeonato Espanhol, já que uma derrota traria de volta à memória um cenário catastrófico que a torcida catalã não deseja relembrar.

A equipe do treinador Hans Flick busca recuperar o equilíbrio com uma vitória sobre o Alavés, especialmente porque a partida será disputada no estádio Camp Nou, pela 11ª rodada de La Liga.

Após uma série de vitórias no início da temporada, que chegou a 11 triunfos em todas as competições, o Barcelona caiu com derrotas em duas partidas consecutivas.

O Barça perdeu para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2 na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, e depois perdeu o Clássico contra o Real Madrid por 2 a 1 na 10ª rodada da competição nacional.

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Caso o Barcelona perca para o Alavés, será a primeira vez que a equipe catalã perde três partidas oficiais consecutivas em uma única temporada desde a temporada 2015-2016, quando Luis Enrique comandava o time.

Naquela ocasião, o Barcelona passou por um período catastrófico entre os dias 9 e 17 de abril de 2016, ou seja, há 10 anos e meio.

O Barça perdeu então fora de casa para a Real Sociedad pelo placar de 1 a 0 na 32ª rodada de La Liga, antes de cair na armadilha da derrota diante do anfitrião Atlético de Madrid por 2 a 0 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, derrota que o eliminou da competição, já que havia vencido por 2 a 1 na ida em seu próprio campo.

Depois disso, o Barcelona perdeu para o visitante Valencia por 2 a 1 na 33ª rodada do Campeonato Espanhol.