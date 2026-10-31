Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Traduzido por

Depois de uma década, Flick repetirá o pesadelo de Enrique com o Barcelona?

H. Flick
Luis Enrique
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Alemanha
Espanha

Barcelona enfrenta o Alavés em busca da recuperação do equilíbrio

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Barcelona teme um novo tropeço quando enfrentar o Deportivo Alavés na noite deste sábado pelo Campeonato Espanhol, já que uma derrota traria de volta à memória um cenário catastrófico que a torcida catalã não deseja relembrar.

A equipe do treinador Hans Flick busca recuperar o equilíbrio com uma vitória sobre o Alavés, especialmente porque a partida será disputada no estádio Camp Nou, pela 11ª rodada de La Liga.

Após uma série de vitórias no início da temporada, que chegou a 11 triunfos em todas as competições, o Barcelona caiu com derrotas em duas partidas consecutivas.

O Barça perdeu para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2 na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, e depois perdeu o Clássico contra o Real Madrid por 2 a 1 na 10ª rodada da competição nacional.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

Caso o Barcelona perca para o Alavés, será a primeira vez que a equipe catalã perde três partidas oficiais consecutivas em uma única temporada desde a temporada 2015-2016, quando Luis Enrique comandava o time.

Naquela ocasião, o Barcelona passou por um período catastrófico entre os dias 9 e 17 de abril de 2016, ou seja, há 10 anos e meio.

O Barça perdeu então fora de casa para a Real Sociedad pelo placar de 1 a 0 na 32ª rodada de La Liga, antes de cair na armadilha da derrota diante do anfitrião Atlético de Madrid por 2 a 0 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, derrota que o eliminou da competição, já que havia vencido por 2 a 1 na ida em seu próprio campo.

Depois disso, o Barcelona perdeu para o visitante Valencia por 2 a 1 na 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google