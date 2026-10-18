Enquanto o lance da expulsão de Facundo Bernal, jogador do Real Betis, após seu confronto com Lamine Yamal, estrela do Barcelona, se transformou em uma polêmica que provocou uma tempestade de controvérsia na Espanha, um episódio semelhante ocorrido nos gramados ingleses não recebeu a mesma repercussão, apesar da semelhança entre a cena e a punição arbitral nos dois casos.









No confronto entre Barcelona e Real Betis, a polêmica explodiu após a expulsão de Bernal em razão de uma cabeçada em Yamal, em meio a reclamações da torcida do time andaluz e críticas de seu técnico Manuel Pellegrini, além de comentários de vozes ligadas ao Real Madrid que questionaram os detalhes do episódio e levantaram dúvidas sobre o papel do jogador do Barcelona em acender o confronto.

Mas um retorno à Premier League revela um episódio que merece comparação, depois que Rodrigo Bentancur, jogador do Tottenham, foi expulso após seu confronto com Luke Shaw, zagueiro do Manchester United, em uma partida cujas consequências não se transformaram em uma tempestade de controvérsia semelhante.

Episódio inglês semelhante

A partida entre Manchester United e Tottenham teve um confronto entre Bentancur e Shaw, depois que este último empurrou com força o jogador do Tottenham, antes de Bentancur reagir direcionando sua cabeça em sua direção, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho ao jogador do Tottenham, enquanto se limitou a advertir o zagueiro do United.

E apesar de a atitude de Shaw ter provocado algumas críticas, o episódio não recebeu a atenção e a polêmica que acompanharam o lance de Bernal e Yamal na Espanha.









O que diz a arbitragem inglesa?

A interpretação oficial da Premier League confirmou a correção da expulsão de Bentancur por conduta violenta, o que levanta uma pergunta importante a respeito da polêmica em torno do episódio de Bernal: a contestação na Espanha estava realmente relacionada à correção da expulsão, ou a presença de Lamine Yamal no centro da cena, somada às declarações de Pellegrini e aos comentários madridistas, contribuiu para inflar a questão?

Nos dois casos, um dos jogadores foi expulso após uma cabeçada, enquanto a outra parte foi punida com advertência.

Ainda assim, o tamanho do alarde em torno de cada episódio foi notavelmente diferente.

Entre a decisão do árbitro e o alarde do pós-jogo

A diferença nas reações não significa que todas as críticas dirigidas à decisão de expulsar Bernal sejam injustificadas, mas ela abre a porta para uma comparação que merece ser debatida: por que o lance de Barcelona e Betis se transformou no eixo de uma ampla polêmica, enquanto o episódio de Bentancur e Shaw permaneceu num âmbito mais restrito de atenção?

A questão aqui não diz respeito apenas à decisão do árbitro, mas também à forma como a mídia, as personalidades do futebol e as torcidas dos clubes lidam com os casos de arbitragem, e ao quanto o tamanho da polêmica é afetado pela identidade dos jogadores e dos clubes envolvidos no centro do episódio.











