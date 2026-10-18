No momento em que a cena da expulsão de Facundo Bernal, jogador do Real Betis, após o embate com Lamine Yamal, estrela do Barcelona, se transformou em um caso que provocou uma tempestade de polêmica na Espanha, um episódio semelhante ocorrido nos gramados ingleses não teve a mesma repercussão, apesar da semelhança da cena e da punição arbitral nos dois casos.

No confronto entre Barcelona e Real Betis, a polêmica explodiu após a expulsão de Bernal por uma agressão com a cabeça contra Yamal, em meio a protestos da torcida do clube andaluz e críticas de seu treinador, Manuel Pellegrini, além de comentários de vozes ligadas ao Real Madrid que questionaram os detalhes do episódio e levantaram dúvidas sobre o papel do jogador do Barcelona em acender o embate.

Mas uma olhada na Premier League revela um episódio que merece comparação, depois que Rodrigo Bentancur, jogador do Tottenham, foi expulso após um embate com Luke Shaw, zagueiro do Manchester United, em uma partida cujos desdobramentos não se transformaram em uma tempestade semelhante de polêmica.

Episódio inglês semelhante

A partida entre Manchester United e Tottenham teve um embate entre Bentancur e Shaw, depois que o último empurrou com força o jogador do Tottenham, antes de Bentancur reagir levando a cabeça em sua direção, o que levou o árbitro a mostrar o cartão vermelho ao jogador do Tottenham, enquanto se limitou a advertir o zagueiro do United.

E, embora a atitude de Shaw tenha provocado algumas críticas, o episódio não recebeu a atenção e a polêmica que acompanharam a cena de Bernal e Yamal na Espanha.









O que diz a arbitragem inglesa?

A explicação oficial da Premier League confirmou a correção da expulsão de Bentancur por conduta violenta, o que levanta uma pergunta importante sobre a polêmica em torno do episódio de Bernal: a contestação na Espanha estava realmente relacionada à validade da expulsão, ou a presença de Lamine Yamal no centro da cena, somada às declarações de Pellegrini e aos comentários madridistas, contribuiu para inflar o caso?

Nos dois casos, um dos jogadores foi expulso após uma agressão com a cabeça, enquanto a outra parte foi punida com advertência.

Ainda assim, o volume de barulho em torno de cada episódio foi notavelmente diferente.

Entre a decisão do árbitro e o barulho do pós-jogo

A diferença nas reações não significa que todas as críticas dirigidas à decisão de expulsar Bernal sejam injustificadas, mas abre a porta para uma comparação que merece debate: por que a cena de Barcelona e Betis se transformou no eixo de uma ampla polêmica, enquanto o episódio de Bentancur e Shaw permaneceu em um âmbito mais restrito de atenção?

A questão aqui não diz respeito apenas à decisão do árbitro, mas também à maneira como a imprensa, as personalidades do futebol e as torcidas dos clubes lidam com os casos de arbitragem, e ao quanto o tamanho da polêmica é influenciado pela identidade dos jogadores e dos clubes que estão no centro do episódio.











