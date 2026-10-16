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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Depois de seu hat-trick europeu: Barcola gera polêmica sobre a tática do Campeonato Inglês

B. Barcola
LASK x Liverpool
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões
Brentford x Liverpool
Brentford
Premier League
França
Áustria
England

Um hat-trick que não esconde a verdade

Bradley Barcola roubou os holofotes na última quarta-feira, após marcar três gols na vitória do seu Liverpool sobre o LASK por 6 a 3, em partida da segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O brilho vem depois de sua chegada ao Liverpool no verão, em uma negociação milionária que girou em torno de 145 milhões de euros, vindo do Paris Saint-Germain. Apesar da boa atuação europeia, o atacante francês ainda tem dificuldades para deixar sua marca na Premier League, onde não marcou nem deu nenhuma assistência até agora.

Barcola comentou o início de sua trajetória no clube inglês em entrevista ao programa "Téléfoot": "As coisas estão indo bem, e consegui conhecer meus companheiros de equipe. Além disso, há um treinador excelente, com ideias muito boas. Estou tentando me adaptar, porque o ambiente aqui é completamente diferente do que era no Paris Saint-Germain".

Sobre suas primeiras impressões a respeito do nível de competitividade da Premier League, o internacional francês explicou: "O Campeonato Inglês é diferente, e o vejo como menos tático; talvez porque jogávamos sob o comando de um treinador extremamente rigoroso taticamente (Luis Enrique). As mudanças dentro de campo aqui são menores; com meu antigo treinador, eu tinha que entrar pelo meio e depois sair para as pontas, para que outro jogador ocupasse meu lugar. Aqui é completamente diferente".



Vale lembrar que o Liverpool se prepara para enfrentar o Brentford fora de casa amanhã, sábado, em partida da sétima rodada do Campeonato Inglês. O clube ocupa a nona colocação, com 9 pontos, a 9 pontos de diferença do líder Manchester City.

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