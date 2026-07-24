Depois de Garnacho e Rogers, um terceiro negócio no horizonte entre Chelsea e Aston Villa

Prosseguem as negociações entre o Aston Villa e o Chelsea para fechar um novo negócio, depois de os dois clubes já terem chegado a um acordo para que os Villans contratem Alejandro Garnacho por empréstimo com cláusula de compra obrigatória, um passo que se seguiu à venda pelo Aston Villa do seu jogador Morgan Rogers numa transferência recorde no valor de 117 milhões de libras esterlinas.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o Aston Villa estuda a possibilidade de contratar o avançado senegalês Nicolas Jackson, que se juntou ao Chelsea em 2023 e não conseguiu afirmar-se na equipa, tendo sido emprestado ao Bayern de Munique na temporada passada, com o gigante bávaro a recusar comprá-lo em definitivo.

A estrutura destes negócios constitui um elemento decisivo para ambos os clubes, dada a necessidade de cumprirem os regulamentos da UEFA relativos ao rácio de custos do plantel, para além dos acordos de conciliação financeira referentes ao ano de 2025. Prevê-se que a transferência de Rogers, por 117 milhões de libras, proporcione ao seu clube, o Aston Villa, um lucro contabilístico líquido superior a 80 milhões de libras, isto após dedução da percentagem de venda do Middlesbrough e do valor contabilístico remanescente do contrato da sua transferência original em 2024.

Em contrapartida, a venda direta de Garnacho do Chelsea para o Aston Villa como parte da mesma operação financeira levaria a UEFA a classificar o processo como uma "transação de permuta", o que reduziria os lucros contabilísticos registados por ambas as equipas.

E mesmo que o negócio de Garnacho seja concluído no prazo limite de transferências, a 1 de setembro, esse quadro temporal continua a ser inferior ao período estabelecido de 45 dias, o que dificulta o argumento de que os dois negócios não estão relacionados entre si perante os comités financeiros.

Apesar de o recurso à opção de empréstimo com obrigatoriedade de compra também poder ser classificado como parte de uma transação de permuta, uma vez que o acordo de compra foi feito durante o período de 45 dias após a venda de Rogers, as condições incluídas dão ao Aston Villa maior flexibilidade para controlar a data de conclusão definitiva do negócio, o que lhe confere maior margem de manobra junto dos auditores financeiros da União Europeia.

Jackson não integrou a comitiva do Chelsea que viajou para a Austrália para realizar o período de preparação da temporada, uma vez que estava a gozar férias após a sua última participação no Mundial. O avançado senegalês já trabalhou com Unai Emery, treinador do Aston Villa, quando este era treinador do Villarreal, de Espanha.