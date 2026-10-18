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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Depois de anos de espera: estrela do Brighton devolve a arma devastadora de Rooney à Premier League

D. Gomez
Brighton x Crystal Palace
Brighton
Crystal Palace
Premier League
W. Rooney
Paraguai
England

Gol intercontinental

Em um lance de tirar o fôlego, o paraguaio Diego Gómez, jogador do Brighton, acertou um míssil do meio-campo que foi morrer no fundo das redes do Crystal Palace, neste domingo, em partida válida pela sétima rodada da Premier League.

O gol saiu aos sete minutos, depois que Gómez aproveitou o adiantamento do goleiro Walter Benítez para arriscar um chute espetacular de longa distância, que surpreendeu o arqueiro e morreu nas redes.

A rede de estatísticas "Opta" informou que o gol veio de uma distância de 51 metros, tornando-se o mais distante da Premier League desde o gol de Wayne Rooney com a camisa do Everton contra o West Ham, em novembro de 2017, de uma distância de 58 metros.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
E
V
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
E
D
D
V
E
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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