Em um lance de tirar o fôlego, o paraguaio Diego Gómez, jogador do Brighton, acertou um míssil do meio-campo que foi morrer no fundo das redes do Crystal Palace, neste domingo, em partida válida pela sétima rodada da Premier League.

O gol saiu aos sete minutos, depois que Gómez aproveitou o adiantamento do goleiro Walter Benítez para arriscar um chute espetacular de longa distância, que surpreendeu o arqueiro e morreu nas redes.

A rede de estatísticas "Opta" informou que o gol veio de uma distância de 51 metros, tornando-se o mais distante da Premier League desde o gol de Wayne Rooney com a camisa do Everton contra o West Ham, em novembro de 2017, de uma distância de 58 metros.