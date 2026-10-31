O Manchester City levou um novo golpe na corrida pela Premier League, após ser derrotado em casa diante do Brighton por um a zero, neste sábado, pela nona rodada, no estádio Etihad.

A equipe do técnico Enzo Maresca perdeu com um gol marcado por Yasin Ayari, destaque do Brighton, aos 11 minutos, fazendo com que o City deixasse de balançar as redes em casa no campeonato pela primeira vez em 24 jogos, de acordo com as estatísticas do WhoScored.

A derrota veio apenas uma semana após a queda do City diante do Aston Villa pelo placar de 2 a 1 na rodada passada, marcando a primeira vez em que a equipe sofre duas derrotas consecutivas na Premier League nesta temporada.

Apesar do domínio do Manchester City durante longos períodos da partida e da criação de diversas chances, o Brighton manteve sua vantagem até o fim, deixando os donos da casa sem gols e com uma nova derrota que esquenta ainda mais a disputa pela liderança.

O Manchester City estacionou nos 21 pontos, tornando sua liderança na tabela ameaçada, especialmente porque o Arsenal, que jogará amanhã contra o Liverpool, está empatado com ele na mesma pontuação.

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