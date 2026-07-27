Assim, o ponta-direita Bakayoko, de 23 anos, é o principal alvo de transferência das Águias Negras, que procuram formas de acompanhar os rivais locais Galatasaray e Fenerbahçe na luta da Süper Lig.

Um possível negócio deverá, no entanto, exigir muito dos turcos do ponto de vista financeiro. Em Istambul, já se conta com uma exigência de transferência bem acima dos 20 milhões de euros. O Leipzig tinha contratado o canhoto no ano passado ao PSV Eindhoven por 18 milhões de euros e vinculou-o ao clube até 2030.

O avanço em direção à Bundesliga faz, além disso, aparentemente parte de um novo posicionamento no mercado de transferências. Antes disso, a investida por Salah dominava as manchetes em torno do clube. O ex-jogador do FC Liverpool, que está sem clube, encontrava-se em negociações com o Besiktas, mas neste momento tudo indica que esta transferência de peso não se concretizará.

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Mercado de transferências: em quem está o Besiktas interessado atualmente?

Além dos esforços no setor ofensivo, a direção do Besiktas procura em simultâneo, e com grande intensidade, um reforço para a defesa. No topo da lista de desejos está atualmente Leo Pereira, do Flamengo Rio de Janeiro. No entanto, caso o internacional brasileiro, por quatro vezes, decida recusar uma mudança para o Bósforo, há duas alternativas na lista dos turcos.

Além de Chabot, do Estugarda, que desempenha um papel importante nos suábios sob o comando do treinador Sebastian Hoeneß e tem contrato até 2028, Igor Julio, do Brighton & Hove Albion, também está em cima da mesa.

O brasileiro de 28 anos também está atualmente a ser cortejado de forma intensa pelo FC Schalke 04, mas os gelesenkirchenenses ainda não conseguiram um avanço nas conversações com os Seagulls. Como o PAOK Salónica também está na corrida, a concorrência de Istambul poderá agora deitar definitivamente por terra os planos de transferência do Schalke.