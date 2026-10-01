Muitos consideram que Ousmane Dembélé, craque da seleção francesa, conseguiu se impor diante de seu compatriota Kylian Mbappé, especialmente na disputa pela Bola de Ouro.

Mbappé falou de si mesmo como o jogador escolhido, aquele que chegou diretamente ao topo, em contraste com Dembélé, que abriu seu caminho por meio do trabalho e da dedicação.

O jogador do Paris Saint-Germain respondeu a Mbappé afirmando: "Sempre estive no fim da fila e trabalhei duro. Ao longo de toda a minha carreira, não disse uma única palavra, mas trabalhei muito. E, como eu disse, nunca fui o jogador escolhido, mas trabalhei duro, e no ano passado fui recompensado por uma temporada incrível com o Paris Saint-Germain. Já este ano, vamos ver o que vai acontecer, sem pressão e com tranquilidade".

Durante a entrevista coletiva realizada antes do aguardado confronto contra a Itália na Liga das Nações da Uefa, Dembélé não falou muito sobre o assunto, mas demonstrou uma clara vontade de acalmar os ânimos.

Osite Foot Mercato publicou as declarações de Dembélé durante a entrevista coletiva, em que ele disse: "Não vou comentar todas essas histórias. Essas pequenas provocações nas redes sociais. Aos 29 anos, não tenho vontade alguma de me ocupar com essas coisas, estou focado em outra coisa, que é o campo".

Um dos jornalistas voltou a lhe fazer a pergunta de forma espirituosa, depois de parabenizá-lo por ser o jogador escolhido para esta entrevista coletiva, e perguntou se ele ainda era amigo de Kylian Mbappé.

Mas o jogador do Paris Saint-Germain, que disputou 69 partidas internacionais e marcou 13 gols pela seleção da França, limitou-se novamente a uma resposta breve.

Ele explicou: "Como eu disse, todas essas histórias relacionadas às redes sociais... sim, conversamos, e nos sentamos um ao lado do outro à mesa do almoço, e não há problema nenhum".

Em seguida, respondeu a uma pergunta sobre a diferença entre a seleção da França com a presença de Mbappé e na sua ausência, dizendo: "Não há diferença alguma. Mbappé é um jogador importante para a seleção nacional. Ele provou isso ao longo de todos esses anos".

E prosseguiu: "Mbappé marcou um número enorme de gols, e é o capitão da seleção. Quando ele está presente, ficamos muito felizes. E depois, há outros jogadores que podem aparecer e brilhar. É um grupo. Os 23 jogadores são todos importantes. Isso é o mais importante".



