"Eu sempre escolheria um tipo diferente", afirmou Sammer como comentarista do Prime Video. O ex-jogador de 59 anos disse preferir atletas que estejam "um pouco mais" no "centro" do jogo.

Sammer evitou citar nomes. O consultor do BVB ressaltou que sua visão era puramente subjetiva. "Mas essa é a minha maneira de pensar. Por isso, no futebol, muitas vezes há vários caminhos para chegar ao objetivo", explicou. Ainda assim, Sammer não resistiu a uma pequena alfinetada no favorito da torcida: "Quando vi Deniz Undav dando entrevista, pensei: 'O que ele quer me dizer agora?'"

Sammer, porém, considera Undav "totalmente autêntico" e acredita que o jogador de 30 anos "é excepcionalmente bem recebido neste time". Isso tem "muito valor" e, portanto, é "até certo ponto compreensível" que ele use a braçadeira. Christoph Kramer acrescentou: "Acho também que os tempos mudaram um pouco. Aqueles tipos marcantes que gostamos de ver como capitães. Nem sei se existem tantos assim, nem se eles sempre têm vaga garantida entre os titulares." O atacante "dá o exemplo com seu desempenho", afirmou o campeão mundial de 2014: "E, como Matthias disse muito bem, além disso ele é simplesmente muito, muito autêntico. Isso também é importante para um time. Não é como se eu dissesse: 'Nossa, como ele pode ser capitão?!'"

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Problema sobretudo na Bundesliga: Deniz Undav vive crise de gols

Undav assumiu a função de Atakan Karazor no verão, após sua viagem à Copa do Mundo com a seleção alemã, bem-sucedida para ele pessoalmente (três gols e duas assistências). Karazor já não era titular absoluto na temporada passada. Desde então, Undav marcou apenas um gol em dez jogos oficiais. Por outro lado, deu assistência para outros quatro gols. Na Bundesliga, ainda não participou de nenhum gol.

No dia a dia da liga, o VfB tem mostrado outra cara. O time da Suábia somou apenas seis pontos nos seis primeiros jogos e, mais recentemente, sofreu uma amarga derrota por 1 a 0 para o HSV, fora de casa. O grande problema é o aproveitamento das chances: Ermedin Demirovic e Dzenan Pejcinovic, companheiros de Undav no ataque, também não têm mostrado pontaria na Bundesliga.

Na Champions League, a situação é bem diferente. Também graças a quatro gols de Demirovic, o VfB chegou aos sete pontos após o empate por 1 a 1 com o Atlético, partida em que a vitória chegou a ficar ao alcance, sobretudo depois da expulsão de Morten Hjulmand aos 64 minutos. Já na primeira rodada da Copa da Alemanha, Pejcinovic marcou três gols.