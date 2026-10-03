O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, reclamou do estado de desgaste físico sofrido por seus jogadores, antes de disputar a partida final da Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", contra os Emirados Árabes Unidos.

A seleção saudita venceu a sua congênere do Catar nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

Donis afirmou, em declarações na entrevista coletiva após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Riyadiah": "Parabenizo os jogadores pela grande atuação e pela intensidade. Eles entregaram o seu melhor em um jogo difícil diante de um adversário experiente e que atua de forma defensiva de maneira notável".

E acrescentou: "O torneio é considerado curto e o desgaste tem impacto, e merecemos a vitória após a atuação de destaque,

enfrentamos problemas com o desgaste dos jogadores durante a partida, mas estou feliz com o que aconteceu. Os jogadores farão uma final de destaque, e é isso que esperamos deles".

A seleção saudita enfrenta a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, na partida final do torneio do Golfo.

A respeito dessa partida, o treinador grego disse: "Precisamos encarar cada jogo isoladamente, tentar nos recuperar bem e apresentar as melhores estratégias nas partidas".

E explicou: "Tínhamos uma estratégia específica no jogo de hoje, e precisávamos jogar de uma maneira diferente no início, e no segundo tempo fizemos algumas mudanças".

E detalhou: "Precisávamos jogar de uma maneira diferente, tentar criar os gols, e acredito que não tomamos as decisões adequadas na partida. Jogar de forma defensiva dificultou a nossa situação".

E prosseguiu: "Precisamos focar no último passo e focar em nós mesmos, e precisamos do apoio da torcida. Após o fim da partida, pedi aos jogadores que agradecessem e parabenizassem a torcida, que teve impacto sobre nós na partida, e também lhes disse que somos capazes de vencer".

E completou: "Não quero falar sobre as decisões do árbitro. O árbitro não viu o que eu vi, e não quero falar sobre esse assunto. Respeitamos as suas decisões e tudo o que ele faz".

E encerrou: "Jogamos 5 partidas sem sofrer gols, algo notável, e isso se deve à atuação, à habilidade e às capacidades dos jogadores. Mas cometemos um erro ao permitir que o adversário criasse chances, e passo a passo iremos construir a nossa própria identidade".