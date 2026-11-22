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As declarações de Rodrigo Caetano, coordenador-geral executivo das seleções masculinas da CBF, feitas após a expulsão de Raphinha na derrota por 3 a 2 para o Japão, ainda repercutem nos bastidores do Barcelona.

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A expulsão significava que o jogador ficaria fora da segunda partida que a seleção brasileira tinha programada em Singapura.

"O Raphinha não será liberado, vai ficar com a gente. A princípio, ele continuará com o grupo. Não faz sentido ele ir embora, porque é um dos nossos líderes", declarou Caetano.

Segundo o jornal Sport, as declarações de Caetano causaram surpresa e incômodo no Barcelona, mas depois ficou claro que o próprio atacante brasileiro decidiu permanecer na concentração da Seleção com os companheiros, para fortalecer a união do grupo, adiando seu retorno ao Barcelona.

Agora, o período de Rodrigo Caetano à frente da estrutura esportiva da Confederação Brasileira de Futebol parece estar perto do fim.

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Nos últimos dias, a imprensa brasileira informou que o dirigente pode pagar pelos graves fracassos esportivos sofridos pela seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Sua demissão pode ser questão de dias.

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Os corredores da sede da CBF vivem uma intensa movimentação, com grandes mudanças em curso. O clima está extremamente tenso entre os dirigentes brasileiros, insatisfeitos com a imagem muito apagada apresentada pela Seleção, tanto na Copa do Mundo, da qual se despediu nas oitavas de final, resultado que não acontecia desde a edição de 1990, na Itália, quanto no fracassado processo de renovação iniciado nas Datas Fifa de setembro e novembro.

Ancelotti fora de perigo

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Os planos da CBF, neste momento, não incluem a demissão de Carlo Ancelotti. Quem pediu a saída do treinador italiano foi Romário, ex-craque do futebol brasileiro e atualmente senador, que se tornou porta-voz da insatisfação geral entre os torcedores da Seleção e a imprensa.

A alta cúpula da CBF quer reestruturar o departamento de futebol. Como Carlo Ancelotti está blindado e é intocável, as atenções se voltaram para Rodrigo Caetano, que recebeu total liberdade para trabalhar sem qualquer interferência dos dirigentes nos gabinetes.

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Mas os resultados não vieram como se esperava. A seleção brasileira segue em queda, sem uma identidade clara, e ninguém mais consegue entender para onde o time está caminhando.

A Confederação Brasileira de Futebol quer dar um novo impulso ao projeto visando 2027, reduzindo despesas internas e cortando custos, depois que os investimentos destinados à Seleção superaram 45 milhões de euros no último ano. A situação pode chegar ao ponto de pedir a Ancelotti que abra mão de um dos integrantes de sua comissão técnica.

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Internamente, o posicionamento político de Rodrigo Caetano também não foi bem recebido, já que ele é conhecido como um dos mais fervorosos apoiadores da família Bolsonaro e de suas posições de extrema direita e radicais.

Algumas curtidas que ele deu nas redes sociais durante as últimas eleições, nas quais a extrema direita obteve grandes resultados legislativos enquanto Lula da Silva conquistou um novo mandato após um retorno histórico, provocaram uma onda de insatisfação nos corredores da confederação.