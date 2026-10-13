"Deixem que sofram, assim como fizeram todos os outros sofrerem durante nove, dez anos", afirmou o ex-jogador de classe mundial do Liverpool ao Overlap Daily.

No fim de setembro, o City foi considerado culpado pela Premier League por graves violações das regras financeiras cometidas ao longo de anos. O clube de elite inglês recorreu da decisão, e o resultado do recurso ainda está em aberto.

Além da perda de todos os títulos conquistados no período em questão, o City também pode sofrer um rebaixamento compulsório para a Championship. "Não acho que isso seria justo", ponderou Gerrard. "Porque, nesse caso, o City certamente seria um dos três clubes a subir e, com isso, tiraria a vaga de acesso de um clube da Championship." Um rebaixamento forçado "não seria suficiente, pois eles voltariam rapidamente", disse Gerrard.

Quais punições deveriam ser impostas ao Manchester City, segundo Gerrard

Por isso, o ídolo do Liverpool sugeriu manter o City na Premier League, mas "punir o clube ali durante vários anos. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que seria a única coisa certa a fazer. Mas é o que sinto." Como medidas concretas, Gerrard citou a proibição de contratar jogadores e a perda de pontos, ambas por períodos prolongados. "É preciso aplicar uma punição exemplar", disse o inglês de 46 anos.

Gerrard, porém, não ficaria feliz se recebesse retroativamente um título do Campeonato Inglês com o Liverpool, conquista que nunca alcançou em sua brilhante carreira: "Já aceitei que nunca ganhei a Premier League", explicou. Ainda assim, ao falar das infrações do City, ressaltou: "Mas e as lembranças que eles tiraram não só de mim e do meu time, mas também de todos os outros?"