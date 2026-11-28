Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Terceiro jogo sem vencer: com muitos desfalques e um jogador a menos por boa parte da partida, o Bayern de Munique não passou de um 0 a 0 diante do Hamburger SV. As notas dos jogadores do Bayern.

Empate com o 1. FC Köln, derrota fora de casa para o OSC Lille, debates sobre Jamal Musiala, novamente afastado por uma ruptura de fibra muscular . Somaram-se a isso as lesões de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Harry Kane. O time de Munique viajou a Hamburgo abalado emocionalmente e desfalcado.

Vincent Kompany surpreendeu ao escalar Sacha Boey, Bara Ndiaye e Noah Codjo-Evora como titulares . O Bayern dominou grande parte da partida, mas criou poucas chances. Aos 44 minutos, Joshua Kimmich recebeu cartão vermelho direto por uma agressão desnecessária .

Com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen no domingo, o Borussia Dortmund pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança da Bundesliga.

Publicidade Publicidade

Confira aqui o relato da partida entre Bayern de Munique e Hamburger SV.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Jonas Urbig

Fez talvez a defesa mais inusitada de sua carreira até agora. Aos 48 minutos, Urbig temeu, sem motivo, que um corte de Stanisic na direção do próprio gol pudesse ser considerado um recuo deliberado. Por isso, em vez de defender a bola com as mãos, cabeceou-a por cima do gol, pouco antes de ela cruzar a linha. Em lances mais convencionais, Urbig defendeu uma cobrança de falta ousada de Albert Grönbaek (45+1) e uma finalização de Sebastiaan Bornauw de curta distância (49). Nota: 2,5.

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Sacha Boey

Depois de cinco participações breves, estreou como titular nesta temporada. Mostrou empenho, mas a falta de ritmo de jogo de Boey ficou evidente. Nota: 4.

Publicidade

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Min-Jae Kim

Muito firme na marcação, como em uma disputa importante com Patson Daka, que havia escapado da defesa (23). Kim também contribuiu para o ataque: aos 19 minutos, lançou Ndiaye em profundidade antes de sua chance; aos 60, driblou de forma espetacular até entrar na área adversária. Nota: 2.

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Jonathan Tah

Entrou no time titular no lugar de Dayot Upamecano. Chamou bem menos atenção que seu companheiro de zaga Kim, mas teve uma atuação correta. Nota: 3.

Publicidade

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Josip Stanisic

Seguiu alternando entre os lados da defesa. Contra o HSV, Stanisic voltou a começar pela esquerda. Aos 48 minutos, afastou a bola na direção do próprio gol, provocando a defesa de cabeça de Urbig. Aos 63, teve muita sorte de não ser punido por um pontapé em Rössing-Lelesiit. Nota: 4.

IMAGO

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Joshua Kimmich

Aos quatro minutos, Kimmich quase marcou um gol olímpico. Depois, tentou conduzir o time, mas sem dar contribuições decisivas, até ser expulso com vermelho direto pouco antes do intervalo por um gesto totalmente desnecessário. Alexander Rössing-Lelesiit primeiro empurrou Kimmich de leve; em resposta, Kimmich o puxou pelos cabelos e o derrubou. Nota: 6.

Publicidade

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Tom Bischof

Foi um dos mais ativos na dupla de volantes. Bischof teve, de longe, o maior número de ações com a bola entre os jogadores do Bayern, venceu muitas disputas e deu alguns passes que abriram o jogo. Nota: 3.

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Lennart Karl

Sua queda de rendimento parece cada vez mais difícil de explicar . Assim como contra o Köln e o Lille, Karl foi muito mal na ponta direita diante do HSV. Foi substituído aos 52 minutos, aparentemente por problemas no quadril. Nota: 5.

Publicidade

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Aleksandar Pavlovic

Participou bastante com a bola, mas, no fim, não teve impacto atuando como meia central. Nota: 4.

IMAGO

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Bara Ndiaye

Até então, o senegalês de 18 anos havia disputado dois jogos nesta temporada, somando quatro minutos em campo. Contra o HSV, Ndiaye começou como titular pela primeira vez, em uma posição pouco habitual para ele, na ponta esquerda. Aos 19 minutos, apareceu com perigo na área, mas seu chute foi bloqueado. De resto, passou despercebido e foi substituído no intervalo. Nota: 4,5.

Publicidade

Bayern de Munique, notas contra o HSV: Noah Codjo-Evora

Depois das experiências malsucedidas com Karl, Bischof e Konrad Laimer, Kompany escalou Noah Codjo-Evora desde o início como homem mais avançado contra o HSV. O atacante de 19 anos se apresentou repetidas vezes, mas, ainda assim, pouco participou do jogo. Fora um chute aos nove minutos, não conseguiu se destacar. Nota: 5.

Bayern de Munique, notas contra o HSV: jogadores que entraram

Luis Diaz: Entrou no intervalo no lugar de Ndiaye, em sua segunda participação saindo do banco desde que se recuperou de uma ruptura de feixe muscular. Diaz atuou na ponta esquerda e deu ao menos um pouco mais de vida ao ataque do Bayern. Nota: 3,5.

Publicidade

Konrad Laimer: Substituiu Karl aos 52 minutos, passou a atuar como ponta direita e precisou sair aos 87, com problemas físicos. Nota: 4.

Nathaniel Brown: Entrou no lugar de Laimer pouco antes do fim. Sem nota.