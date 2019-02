Defesa Civil afirma que local do incêndio não tinha laudo

Incêndio atingiu centro de treinamento do Flamengo e deixou 10 mortos e três feridos

As investigações quanto a causa do incêndio que atingiu o centro de treinamento do Flamengo na madrugada desta sexta-feira (8) ainda estão em fase inicial. No entanto, de acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e Secretário de Defesa Civil, Roberto Robadey, o local não tinha documentação 100% regularizada.

“Não é exclusividade desse local. Mas as pessoas as vezes aprovam uma planta, aí quando vai ver resolve fazer puxadinho, aumentar. A gente lamenta que as pessoas não possam fazer um planejamento adequado. É um ato final. Existe todo um procedimento. O fato de não ter a documentação implica até que não havia segurança. Muitas vezes até existe os dispositivos de segurança, mas ainda não teve uma regularização. Adotamos várias medidas para simplificar esse processo, para agilizar”, disse Robadey.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h14 e atingiu a ala mais antiga do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia atletas de 14 a 17 anos.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros explicando a situação do CT

"O Centro de Treinamento do Flamengo, localizado na Estrada dos Bandeirantes. 25.997 - Vargem Grande, está em processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros, o que significa que ainda não possui o Certificado de Aprovação (CA), que é o documento final emitido pela corporação.

O CA é a documentação que atesta a existência e o funcionamento dos dispositivos contra incêndio previstos pela legislação vigente. Não se trata de alvará de funcionamento (estabelecimentos comerciais) ou habite-se (imóveis residenciais). Estes documentos são emitidos pela Prefeitura.

Importante esclarecer que a não existência do CA não significa, por si só, que o local não possuía os dispositivos, e sim que não era aprovado pelo CBMERJ".