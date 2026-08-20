Deco tenta se livrar de jogador do Barcelona, e Mendes busca uma saída

O Barcelona está fazendo movimentos intensos no mercado de transferências de verão, com a diretoria esportiva buscando resolver uma série de questões em aberto, especialmente aquelas relacionadas aos jogadores que podem deixar a equipe durante o atual verão.

Nesse sentido, o jornal"Sport"da Catalunha revelou que o renomado agente de jogadores Jorge Mendes chegou na manhã desta quinta-feira ao terminal de voos privados do aeroporto de El Prat, para acompanhar a apresentação de João Cancelo como novo jogador do Barcelona, antes de realizar uma reunião com o diretor esportivo Deco, após um almoço que também reuniu o presidente do clube, Joan Laporta.

A reunião entre Mendes e Deco durou cerca de uma hora em um dos hotéis de Barcelona e se concentrou principalmente nas situações de Marc Casadó e Alejandro Baldé.

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Deco quis informar o agente de jogadores português sobre a situação da dupla. E o caso de Casadó parece ser o mais urgente, já que o meio-campista precisa encontrar uma saída do Barcelona durante o atual período de transferências, enquanto o clube trabalha para chegar a um acordo que satisfaça todas as partes.

Já a situação de Baldé difere da de Casadó, pois o futuro do lateral-esquerdo ainda não está definido, embora ele não enfrente a mesma situação vivida pelo meio-campista. Mas há algumas dúvidas dentro do clube sobre o seu nível, durante certos períodos da temporada.

O jornal catalão prosseguiu: "Como o (Sport) já havia explicado anteriormente, a opção de transferência para o Campeonato Saudita não atrai Casadó, apesar das tentadoras ofertas financeiras que recebeu, e por isso Mendes intensificou nos últimos dias seus movimentos em busca de clubes em ligas mais competitivas, que sejam aceitáveis para o jogador".

As exigências financeiras do Barcelona em relação a Casadó são consideradas extremamente altas, já que o clube fixou o valor do jogador em cerca de 40 milhões de euros. E enquanto o jovem espanhol desperta o interesse de vários clubes, os clubes sauditas parecem ser os mais capazes de pagar essa quantia.

Recusa do Milan

O nome de Casadó foi associado nos últimos dias ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e ao Benfica, de Portugal, e os movimentos de Mendes podem resultar no surgimento de outros clubes interessados no jogador, mas o Barcelona pode acabar sendo obrigado a reduzir suas exigências financeiras para concretizar a venda.

Mendes também ofereceu o meio-campista ao Milan, porém o clube italiano não pensa em contratá-lo atualmente.

A venda de Casadó está entre as prioridades do Barcelona, especialmente diante da busca do clube por melhorar a margem salarial, tentando manter um percentual dos direitos do jogador em caso de venda futura, ou a possibilidade de recuperá-lo.

Casadó tem contrato com o Blaugrana até 30 de junho de 2028, após ter renovado seu vínculo em 2024, coincidindo com sua ascensão ao time principal.

Até agora, ele disputou 75 partidas oficiais com o Barcelona, nas quais marcou um gol e deu 7 assistências, além de sua participação em duas partidas com a seleção principal da Espanha.

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