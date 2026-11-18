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Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou sobre o futuro do zagueiro uruguaio Ronald Araujo, emprestado ao Liverpool, e sobre a possibilidade de o clube inglês acionar a cláusula de compra para contratá-lo em definitivo.

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O ex-astro do Barça também esclareceu a posição da diretoria catalã sobre as notícias que apontam a possibilidade de o clube abrir mão do lateral-esquerdo Alejandro Balde.

Em entrevista à "Rádio Catalunya" nesta quarta-feira, Deco afirmou que o Barcelona não se opõe a receber uma compensação financeira pela transferência definitiva de Araujo para o Liverpool: "Receber algum dinheiro não seria ruim para nós".

E acrescentou: "Ficaremos felizes se as coisas correrem bem, inclusive pelo bem do próprio Araujo. No plano pessoal, estou feliz por ele".

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O diretor esportivo blaugrana prosseguiu: "Araujo é um dos líderes do elenco, viveu momentos difíceis e outros felizes no Barcelona, e tenho uma boa relação com ele. Ele tomou sua decisão, e nós a respeitamos".

E completou: "O mais importante para nós é vê-lo feliz. Se ele decidir, no fim, ficar no Liverpool e as coisas continuarem assim, isso também será positivo para nós".

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Araujo se transferiu para o Liverpool no último verão europeu, por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que dá ao clube inglês a opção de comprar seu contrato por 55 milhões de euros, segundo o jornal espanhol "AS".

A mudança ocorreu depois que o zagueiro uruguaio perdeu espaço nos planos do técnico Hansi Flick, em meio a uma forte concorrência pela zaga. Na Premier League, ele ganhou uma nova oportunidade, apresentou boas atuações e conquistou o reconhecimento da torcida do Liverpool.

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Araujo também recebeu o prêmio de melhor jogador do Liverpool em outubro passado.

Embora o acordo dê ao Liverpool a opção de ficar com o jogador em definitivo, as notícias sobre a possibilidade de antecipar o acionamento da cláusula de compra para janeiro ainda não se transformaram em uma decisão oficial.

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O futuro de Balde

Na mesma linha, Deco negou que haja no Barcelona uma intenção de abrir mão de Alejandro Balde. Questionado sobre a possibilidade de venda do lateral espanhol, ele garantiu que o jogador não manifestou insatisfação com sua situação atual.

"Balde não nos disse que está infeliz. Essa não é a situação atual", afirmou.

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O dirigente acrescentou que Balde já foi campeão espanhol sob o comando de Xavi Hernández e provou ter um grande potencial.

O ex-astro da seleção portuguesa continuou: "No fim das contas, são questões ligadas às circunstâncias da equipe e às suas diferentes fases, e isso não significa que ele não possa voltar a jogar amanhã".

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E concluiu: "Os jogadores têm a capacidade de mudar sua situação, principalmente quando são jovens, e Balde já provou do que é capaz".

As declarações de Deco acontecem em meio à queda na participação de Balde nos últimos tempos, depois que ele passou a disputar a lateral esquerda com João Cancelo e Xavi Espart, o que alimentou especulações sobre uma possível saída na janela de transferências de inverno, sobretudo diante do interesse de clubes ingleses em sua situação.